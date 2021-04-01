MHP'nin Kocaeli binasına "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" afişi asıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, kadınlarla erkekler arasında eşitliğin yaygınlaştırılması hedefini taşıyan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, MHP Kocaeli İl Teşkilatı'yla aynı iş merkezinde yer alan DİSK, binaya "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganlı afiş astı.

Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün "kararın çok yerinde olduğunu" belirtmesinin ardından DİSK'e bağlı Türk Metal Sendikası, MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganlı afişi astı.

"Yerinde bir karar"

MHP lideri Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin yerinde bir karar olduğunu belirtmiş; "İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamış, sadra şifa olamamıştır. Sözleşmeyi imzalayıp taraf olmak kadar, çekilmek de imzacı bir ülke adına haktır, hukuki bir tasarruftur. Bu itibarla, İstanbul Sözleşmesi'nin yayınlanmış bir Cumhurbaşkanlığı Kararıyla feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır" ifadesini kullanmıştı.

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