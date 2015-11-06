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MHP İzmir teşkilatında arka arkaya 7. istifa

1 Kasım seçimlerinde MHP'nin İzmir'deki oy oranı yüzde 13.7'den 11.4’e düşmüştü

06 Kasım 2015 19:45

İzmir’de 7 Haziran’da aldığı yüzde 13.7 oyu, 1 Kasım’da 11.4’e düşüren, 4 milletvekili 2’ye inen MHP’de 6 il başkan yardımcısı, 1 yönetim kurulu üyesi, sonuçtan kendilerini sorumlu tutarak görevlerinden istifa etti. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) Yönetim Kurulu üyesi de olan Hakan Ürün, "5 ayda 2 vekil kaybedip oyları düşürüyorsak bu koltuklara yapışmanın anlamı yok. Seçim yenilgisinden sorumluyuz" dedi.

MHP İzmir il başkan yardımcıları Hakan Ürün, Mehmet Koyukan, Alpay Gökmen, Cumhur Tüzemen, Mustafa Karakuş, Rıza Dönmez ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gökçedağ görevlerinden istifa etti. Yaptıkları yazılı açıklamada, şunları söyledi:

"Demokrasilerde kural bellidir. Başarısız olan gitmeli yerini yenilerine bırakmalı. Parti bizim şahsi malımız değildir. İnsanların güvenini kaybettik. Bize inancın umudun güvenin kaybolduğu ortamda bulunduğumuz koltuğa yapışmak değil koltuğu hak edenlere bırakmak yakışır. Bu koltuklara koltuktan güç alanların değil güç verenlerin oturması gerekir. bu koltuklara bizden daha sosyal, daha çalışkan bu ülkenin insanlarını daha mutlu edeceğine inanan, halktan olan aynı dili konuşan, projeleri olan katkı koyan, atak, yaratıcı, halkla bütünleşen, ortak akla saygılı anlaşılır ülküdaşlarımız oturabilsin diye genç ve yeni fidanlara yol açıyoruz. Milliyetçi, ülkücü camia dipsiz kuyudur. İmkan verildiğinde kendi içinden cevherler çıkaracak kapasitededir. Ülkenin içinde bulunduğu karamsar ortamdan ülkeyi yine milliyetçi ülkücü camia aydınlığa çıkaracaktır. Allah’tan başka hiçbir kuvvet bizi partimizden koparamayacaktır."

’ŞEREFİMİZLE İSTİFA EDİYORUZ’

EBSO’da Yönetim Kurulu üyesi olan Ege Bölgesi Madenciler Dernek Başkanı Hakan Ürün, "İzmir’de oylar eriyor beş ayda dört milletvekili ikiye düşüyorsa kendimizi sorumlu tutuyoruz ve şerefimizle istifa ediyoruz. Halkı okuyamadık isteklerine cevap veremedik. Parti için elimizden geleni maddi manevi her şeyi yapacağız" dedi.

Tüzük gereği MHP’de 32 kişilik yönetimde istifa eden 7 kişinin yerine yedek üyeler geçecek.

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