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Politika

MHP'li Durmuş Yılmaz, "Hak etmiyorum" dedi, milletvekili maaşını iade etme kararı aldı

"Hak etmediğim parayı niye alayım?"

04 Kasım 2015 13:15

"26. Dönem MHP milletvekili olan ve 27. Dönemde parlamentoya giremeyen MHP Uşak Milletvekili Adayı Durmuş Yılmaz 3 aylık peşin ödenen milletvekili maaşını geri verecek.

 

51 bin TL ödendi

 

Sözcü Gazetesi’nden Erdoğan Süzer’in haberine göre 7 Haziran’da milletvekili olup 1 Kasım’da Meclis dışında kalan Yılmaz 15 Ekim-15 Aralık dönemi için 3 aylık peşin ödenen milletvekili maaşını iade edeceğini söyledi. Yılmaz, “Hak etmediğim parayı niye alayım? 15 Ekim’den 1 Kasım’a kadar olan kısmı helal para. Ama milletvekilliğim düştüğü için geri kalanı hak edilmeyen bir para. Hakkım olmayan kısmını iade edeceğim” şeklinde konuştu.

Aylık maaşları 17 bin lira olan milletvekillerine 3 aylık peşin 51 bin lira ödeniyor. 15 Ekim’de 3 aylık maaş alan vekillerin önemli bir kısmı 1 Kasım’da seçilemedi.

 

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