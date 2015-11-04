MHP'li Durmuş Yılmaz, "Hak etmiyorum" dedi, milletvekili maaşını iade etme kararı aldı

"26. Dönem MHP milletvekili olan ve 27. Dönemde parlamentoya giremeyen MHP Uşak Milletvekili Adayı Durmuş Yılmaz 3 aylık peşin ödenen milletvekili maaşını geri verecek.

51 bin TL ödendi

Sözcü Gazetesi’nden Erdoğan Süzer’in haberine göre 7 Haziran’da milletvekili olup 1 Kasım’da Meclis dışında kalan Yılmaz 15 Ekim-15 Aralık dönemi için 3 aylık peşin ödenen milletvekili maaşını iade edeceğini söyledi. Yılmaz, “Hak etmediğim parayı niye alayım? 15 Ekim’den 1 Kasım’a kadar olan kısmı helal para. Ama milletvekilliğim düştüğü için geri kalanı hak edilmeyen bir para. Hakkım olmayan kısmını iade edeceğim” şeklinde konuştu.

Aylık maaşları 17 bin lira olan milletvekillerine 3 aylık peşin 51 bin lira ödeniyor. 15 Ekim’de 3 aylık maaş alan vekillerin önemli bir kısmı 1 Kasım’da seçilemedi.