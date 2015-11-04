CHP, HDP ve MHP'den AKP'nin tulum çıkardığı Elazığ'daki bazı sandıklara itiraz

Elazığ'da AKP'nin 4 milletvekilinin 4'ünü de almasının ardından MHP, CHP ve HDP, Elazığ'daki bazı sandıklarda oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

Elazığ’da İl Seçim Kurulu'na itiraz eden HDP merkezde 191 nolu sandığın yeniden sayılması için, CHP Karakoçan, Baskil, Kovancılar, Alacakaya, Sivrice, Maden ve Arıcak İlçeleri'nde 23 sandığın sayılması için, MHP ise merkezde 1 sandığın yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Şahismail Gezici'nin haberine göre, itirazlar, İl Seçim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından önümüzdeki günlerde karara bağlanacak.

Adapazarı'nda AKP'nin itirazı kabul edildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde AKP'ye verilen 256 oyun yanlışlıkla BBP'ye yazıldığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz kabul edildi.

AKP Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik, oyların sayılmasının ardından, İlçe Seçim Kurulundan sandık birleştirme tutanaklarını aldıklarını belirtti.

İncelemelerinde oyların yazımında yanlışlık tespit ettiklerini anlatan Çelik, "Bahçelievler Mahallesi 1050 nolu sandıkta 256 oyumuzun sayım cetvelinde BBP'ye kaydırıldığını gördük. Bunun yanlışlıkla sehven yapıldığının da farkındayız. İlçe Seçim Kuruluna, Seçim İşleri Başkanımız itirazda bulundu. İtiraz, tüm seçim kurulundaki siyasi temsilcilerin kararıyla kabul edildi. Çünkü sehven yapılmış bir yanlıştı. Bu itiraz neticesinde de 256 oyumuz tekrar 1056 nolu sandıkta AK Parti'ye geçmiş oldu" diye konuştu.

Çelik, ilk sayıma göre yüzde 61,79 olan AKP'nin Serdivan ilçesindeki oy oranının 256 oyun eklenmesiyle 62,16'ya yükseldiğini bildirdi.