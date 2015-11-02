HDP: Çok az oy farkıyla kaybettiğimiz vekillikler var, itiraz edeceğiz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı ve yeniden Adana Milletvekili seçilen Meral Danış Beştaş, Adana, Mersin, Tunceli, Antalya gibi yerlerde çok az oy farkıyla milletvekilliklerini kaybettiklerini, hâlâ bazı kentlerde milletvekilliği kazanma durumları olduğunu iddia etti. Beştaş, “Biz bunun kapatılacak bir oran olduğunu düşünüyoruz. Sandık müşahitlerimizin tuttuğu ıslak imzalı tutanaklarla, YSK’nın sonuçlarını karşılaştırma işlemimiz bittiği an itirazlarımızı vereceğiz” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; HDP Adana İl binasında eski HDP milletvekili Rıdvan Turan ile birlikte açıklama yapan Meral Danış Beştaş seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bazı sandık başkanlarının sandık kurulu üyelerine seçim bitmeden tutanak imzalatarak hile yoluna gittiğini savunan Beştaş, bu nedenle hâlâ bazı kentlerde milletvekilliği kazanma durumları olduğunu öne sürdü. Beştaş, "Türkiye tarihinde ilk kez seçim bitmeden, seçim tutanağı sandık kurulu başkanları tarafından sandık kurulu üyelerine sistematik bir şekilde imzalatıldı. Boş tutanağa imza alınması sandık kurulu başkanının daha sonradan, bu belgeye her türlü bilgiyi yazabileceğinin açık kanıtıdır. Şu anda da seçim sonuçlarında bu kadar fark olmasının en önemli dayanaklarından birini bu oluşturuyor" dedi. Bazı kentlerde küçük oy farkları olduğunu belirten Beştaş şöyle konuştu:

"Çok az oy farkları ile kaybettiğimiz vekillikler var. Mesela birisi Mersin, elimizdeki veriye göre 98 oyla, Tunceli’de 198 oyla, Antalya’da 1000 oyla, Erzurum’da 4 bin, Ardahan’da 2 bin 226 oyla, buna benzer hilelerin ve hırsızlığın, yolsuzlukların neticesinde seçim sonucunun değişebileceğini ifade etmek istiyorum. Adana’da da AKP’yle aramızdaki fark 4 bin 968’dir. Biz bunun kapatılacak bir oran olduğunu düşünüyoruz. Sandık müşahitlerimizin tuttuğu ıslak imzalı tutanaklarla, YSK’nın sonuçlarını karşılaştırma işlemimiz bittiği an itirazlarımızı vereceğiz. Birçok kentte itirazlarımızı sunacağız. İtirazlarımızı, il ve ilçe seçim kurullarına, YSK’ya, o da olmazsa, Anayasa Mahkemesi’ne ve İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar bu süreci sonuna kadar devam ettireceğiz. Hırsızı yakaladık, hırsız o tutanakları hazırlatan imzalatan ve bunun sistematiğini kuranlardır. Hırsızı yakalamak yetmiyor. Bize bir de ispat yükü yükleniyor. Aksi olması gerekirken. Bunu da ilçe seçim kurullarına vereceğimiz evraklarla ispatlayacağımıza kuşkumuz yok."