MHP il başkanından telefon mesajlı istifa

MHP Burdur İl Başkanı Mesut Özcan görevinden istifasını partililere cep telefonu mesajı ile duyurdu.

MHP Burdur İl Başkanı Mesut Özcan görevinden istifa etti. Mesut Özcan, parti üyelerine cep telefonu mesajı ile istifa ettiğini duyurdu. Özcan, mesajında "31 Ocak 2013 tarihi itibari ile MHP İl Başkanlığı’ndan ayrıldım. Bugüne kadar şahsıma ve partimize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Desteklerimiz ve dualarımız MHP iktidar olana kadar sürsün diyor ve göreve devam eden arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

MHP Burdur İl Örgütü’nün 20 Mayıs 2012 tarihinde yapılan kongresinde 547 delegeden 278’inin oyunu alarak il başkanlığına seçilen emekli öğretmen Mesut Özcan bazı kişisel sebeplerden dolayı görevini bıraktığını açıkladı. MHP Genel Merkezi’nin yapacağı atamaya kadar İl Başkanlığı’na İl Başkan Yardımcısı Recep Atış vekalet edecek.