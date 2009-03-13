MHP: İktidar tehdit ediyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Faruk Bal, AKP'nin seçmene, kendilerine oy verilmemesi halinde hizmet götürmeme tehdidinde bulunduğunu ileri sürdü.





Bal, düzenlediği basın toplantısında, 2002 yılından bu yana geçen zaman içinde AB'ye üyelik sürecinin iyi yürütülemediğini ve Türkiye'nin üniter yapısını tehdit eden talepleri bulunan AB'ye üyeliğin de ne yapılırsa yapılsın mümkün gözükmediğini söyledi.



Dış politikada AKP'nin yanlış politikaları ile yetersiz kaldığını öne süren Bal, daha düne kadar Türkiye'nin pasaportuyla yurt dışına çıkabilen bazı Kürt aşiret reislerinin ABD'nin de desteği ile Irak'ta söz sahibi olduğunu ve Türkiye'ye kafa tutar bir pozisyona geldiğini kaydetti.



Ekonomide de işlerin yolunda olmadığını iddia eden Faruk Bal, "Hükümetin kendisinin yarattığı krizi küresel kriz tetiklemiş, reel sektör ve vatandaş büyük zarar görmüştür. Kriz, alınamayan önlemler nedeniyle büyümüş ve piyasadaki nakit sıkıntısı tüm sektörleri etkisi altına almıştır" dedi.



AKP'nin bir iniş sürecine girdiğini iddia eden Bal, şunları kaydetti:



"Bunu, yaşanan panikten ve antidemokratik uygulamalardan da anlamak mümkün. Seçim çalışmalarında devlet imkanları AKP'nin hizmetine verilmektedir. AKP mitingleri, açılışlar şeklinde yapılarak devletin sırtına yüklenmektedir. İktidar partisi seçmene, kendilerine oy verilmemesi halinde hizmet götürmeme tehdidinde bulunmaktadır. 'Bizden olmayan belediye başkanlarının projeleri Ankara'da onaylanmaz demektedirler.' Ankara'daki yetkililerin devlet gibi değil parti yetkilileri gibi davranış içine girmeleri demokrasiye zarar verir. Baskı ve tehdit ile seçim çalışması yürütülmesini halkın takdirine bırakıyorum."



MHP Genel Başkan Yardımcısı Bal, Fak-Fuk Fon adı altında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın ilk defa bu Hükümet döneminde seçim çalışmalarına alet edildiğini savunarak, "Yapılan yardımlar seçim için kullanılıyor. Daha önce hiçbir hükümet buna benzer bir çalışma içinde olmamıştı. Burada da 'bize oy vermezseniz yardımı keseriz' baskısı var" dedi.

