MHP: Hülya Avşar muhatabımız değil

İdam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun hayatının anlatıldığı ve TRT'de yayımlanacak "Veda Mektubu: Ankara Yazı" filminde Hülya Avşar'ın anneyi canlandırmasıyla başlayan polemik sürüyor.. "Setleri yıkarız" diyerek Avşar'ın sert tepkisini çeken MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman 'Polemiğe gerek yok' dedi. Büyükataman, “Söylenmesi gerekeni söyledik o hanımefendi bizim muhatabımız da değil. Kendine yakışan bir uslupla bir değerlendirmede bulunmuş bundan sonrasını kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Polemiğe girmemek lazım” diye konuştu.

Al Jazeera Türk'ten Sibel Demirci Erdem'in haberine göre, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Avşar'ın kendisine yönelik sert ifadelerine yanıt verdi.

Büyükataman'ın verdiği yanıtlar şöyle:

Hülya Avşar’ın yanıtına ilişkin değerlendirmeniz nedir? Yanıtınız ne olacak Avşar’a?

Polemiğe gerek yok, söylenmesi gerekeni söyledik o hanımefendi bizim muhatabımız da değil. Kendine yakışan bir uslupla bir değerlendirmede bulunmuş bundan sonrasını kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Polemiğe girmemek lazım.

Bu filmi siz saygısızlık olarak nitelediniz, filmin çekimine devam edilecek, hâlâ aynı noktada mısınız?

Gayet tabii ardında duramayacağımız bir sözü niye sarf edelim. Biz hem ülkücü hareketin mensuplarının hissiyatına tercüman olduk hem bir seçim öncesi AKP mahreçli bu tip milliyetçi tabana yönelik bir algı operasyonuna işaret eden bir hazırlığı kamuoyunun dikkatine sunduk. AKP’nin riyakarlığını iki yüzlülüğünü bir kez daha kamuoyu ile paylaştık yoksa bizim Hülya Avşar ile alıp veremediğimizin olması mümkün değil. Biz sanata, sanatçıya saygılı insanlarız ama o üslubu hanımefendiye yakıştıramadım tabii.

Bu bir siyasi parti ile sanatçının kavgası mıdır? Buna yönelik eleştirilere ne yanıt verirsiniz?

O doğru değil. Biz sanata da sanatçıya da hizmette kusur etmeyiz, sanatçı kişiliği ile alakalı söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayrıca hanımefendi kendi özellikle adı Malakan konusunu sanki bizim söylemiş olmamız şeklinde takdim ederek bir ayrımcılık yapıyoruz algısı yaratmaya çalışıyor, o beyan tamamen kendisine aittir. Bakın 5 Mart 2013 tarihli milliyet.com.tr ‘de önümde duruyor, "Babamın adı Ello babamın Malakan benim adım" diyor. Kişinin etnik kimliği ile alakalı bunu yapmak maksadıyla beyanda bulunmuş değilim. Kendisinin beyanlarını hatırlatıyorum sadece.

Yani ülkücü bir karakterin canlandırıldığı bir filmde Kürt kökenli biri oynamasına yönelik bir tepkiniz bir itirazınız olmadığını söylüyorsunuz?

fAsla asla, öyle bir şey düşünmemiz mümkün değil, bizim bu milletin şerefli bir mensubu olan Kürt kökenli kardeşlerimizle vatandaşlarımızla asla bir problemimiz olmadı, bundan sonra da olmayacaktır birinci sınıf vatandaşlarımız kendimizden ayırt etmediğimiz can parçalarımız, asla o noktada yapılacak bir değerlendirmenin tarafı olmayız, o tuzağa da düşmeyiz.

Tartışma nasıl başlamıştı?

Oyuncu Hülya Avşar'ın askeri dönemde idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun hayatının anlatıldığı ve TRT'de yayımlanacak "Veda Mektubu: Ankara Yazı" filminde rol alacak olmasına MHP'den tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman filmle ilgili yazılı bir açıklama yaparak "Kendi çocuğuna anne olmaktan uzak bir tipi şehidimizin annesi rolünde oynatma hadsizliğine soyunan bu kanal bilmelidir ki, şehitlerimizin istismar malzemesi yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında Kürt kökenli Hülya Avşar'ı kastederek, "Pehlivanoğlu’nun annesi rolünün Ello kızı Malakan’a verilmesi elbette kötü niyetli bir yaklaşımdır. O setleri hesap sahiplerinin başına yıkarız, altından kalkamazlar" demişti.

Büyükataman'a Avşar'ın tepkisi daha sert oldu. Avşar da yazılı bir açıklama yaptı:

"Velev ki bir partiye destek veriyorum. Velev ki ello kızı malakanım. Velev ki Hülya Avşar'ım. Velev ki Beşiktaşlıyım. Velev ki Kürdüm. Velev ki Türküm. Sana ne lan, seni araştırsak neler çıkar kim bilir? Dibinden, ondan da banane... Şunu bilin ki Hülya Avşar kısacası sanat ve sanatçı partiler üstüdür. Haddinizi bilin. Hele ki anneliğime laf söylerseniz, tek başıma bir kadın olarak sizinle baş ederem. Bekliyorum sene, hem de arkama sizin gibi parti gücünü almadan, tek bir kadın olarak..."