Hülya Avşar'dan MHP Genel Sekreteri Büyükataman'a: Sana ne lan! Bekliyorum sete!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, oyuncu Hülya Avşar'ın askeri darbe döneminde idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun hayatının anlatıldığı 'Veda Mektubu-Ankara Yazı' filminde rol alacak olmasına "Kendi çocuğuna anne olmaktan uzak bir tipi de şehidimizin annesi rolünde oynatma hadsizliğine soyunan bu kanal bilmelidir ki, şehitlerimizin istismar malzemesi yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" sözleriyle tepki göstermişti. Hülya Avşar, Büyükataman’a “Sana ne lan… Bekliyorum sete hem de arkama sizin gibi parti gücünü almadan ,tek bir kadın olarak” sözleriyle tepki gösterdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Hülya Avşar’ın açıklaması söyle:

“Velev ki bir partiye destek veriyorum.

Velev ki Ello kızı Malakanım.

Velev ki Hülya Avşarım.

Velev ki Beşiktaşlıyım.

Velev ki Kürdüm

Velev ki Türküm

Sana ne lan, seni araştırırsak neler çıkar kim bilir dibinden, ondan da bana ne. Bana Ello kızı Malakan diyerek bölücülük yapan, sanatımla kişiliğimi karıştıran, fikirlerime saygı duymayarak demokrasiye, özgürlüğe karşı olduğunu gösteren sen kimsen, ben bu filmde oynayacağım, sizde gelin engelleyin.

32 yıllık sanat hayatımı, ne size ne de başka bir partiye göre yönlendirmeyeceğim. Şunu bilin ki Hülya Avşar kısacası sanat ve sanatçı partiler üstüdür. Haddinizi bilin.

Hele ki anneliğime laf söylerseniz, tek başıma bir kadın olarak sizinle baş ederim. Bekliyorum sete hem de arkama sizin gibi parti gücünü almadan, tek bir kadın olarak.”