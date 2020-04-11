MHP Genel Yardımcısı'ndan 'yasak' eleştirisi: Kriz yönetimi bilgi ve birikim ister, ben yaptım oldu ile olmaz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağını "Kriz yönetimi özel bilgi ve birikim gerektirir. Ben yaptım oldu ile olmaz" sözleriyle eleştirdi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti.



Fırıncılar, eczacılar, kolluk kuvvetleri başta olmak üzere bazı meslek grupları yasaktan muaf tutuldu. 48 saatlik yasakla ilgili sürpriz bir eleştiri ise Cumhur İttifakı'nın içerisinden geldi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, sokağa çıkma yasağını Twitter'dan paylaştığı bir mesajla eleştirdi. Vahapoğlu, "Kriz yönetimi özel bilgi ve birikim gerektirir. Ben yaptım oldu ile olmaz" şeklinde bir açıklama yaptı.