MHP Genel Başkanlığı'na bir aday daha

MHP Genel Başkanlığı'na Konya'dan 21 ve 25'inci dönem milletvekilliği yapan Prof. Dr. Sait Gönen de aday oldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) İsmail Akkaya'nın haberine göre; Prof. Dr. Gönen, adaylık açıklamasını yarın İstanbul'da düzenleyeceği basın toplantısıyla duyurarak, "Cumartesi günü saat 17.00'de Konya Kent Meydanı'nda düzenlenecek mitingde hemşehrilerime ve partililerime sesleneceğim" dedi.

MHP Genel Merkezi'nin 10 Temmuz'da, Çağrı Heyeti'nin de 19 Haziran'da Olağanüstü Kongre yapacağını duyurulmuştu.

Prof. Dr. Sait Gönen kimdir?

İstanbul Bilim Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizme Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Sait Gönen, 1960 yılında Konya'da doğdu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu olan Gönen, ülkücülerin oluşturduğu 'Gelenektengeleceğimize' platformunun da başkanlığını yürütüyor.