MHP'de muhalifler, 19 Haziran'da toplanacak kurultay için delegelere resmi çağrıyı yaptı

MHP'de muhalifler, 19 Haziran'da tüzük kurultayı yapmak üzere delegeye resmi çağrısını yaptı. Gazete ilanlarında, tüzük kurultayının 19 Haziran'da yapılacağı duyuruldu. Bu kurultayda, genel merkezin belirlediği 10 Temmuz tarihinde seçimli büyük kurultay yapılması yolunda da karar alınması bekleniyor.

Muhalifler dün gazete ilanlarıyla, olağanüstü kurultayda genel başkanlık seçimi yapılabilmesini sağlayacak tüzük değişikliği için delegeye 19 Haziran ve 26 Haziran tarihlerinde kurultay çağrısı yaptı. 19 Haziran'da çoğunluk sağlanamazsa tüzük kurultayı için 26 Haziran'da ikinci toplantı yapılacak.

Kurultayın gündemi de belli oldu

Tüzük kurultayının gündemi de mahkeme kararı doğrultusunda belirlenerek ilan edildi. Buna göre, kurultay yoklama ile açılacak, divan seçilecek, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel başkanın konuşması gündemde bulunuyor. Genel başkan kurultaya katılmayacağı için bu başlık yerine gelmeyecek. Daha sonra da 63. maddenin genel başkan ve parti organlarının seçimine uygun hale getirilmesi yolunda tüzük değişikliği görüşülecek. Dilek ve temennilerden sonra da kapanış yapılacak. Bu kurultayda aynı zamanda genel merkezin belirlediği 10 Temmuz tarihinde seçimli büyük kurultay yapılması yolunda da karar alınması bekleniyor. Böylece muhalifler, genel merkezin 10 Temmuz kongresinde "tüzük değişikliği gerçekleştirilemezse", genel başkanlık seçimi yapmadan kongrenin dağıtılmasını önlemeye çalışacak.