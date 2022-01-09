MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: Salgın sonrası ekonomik problemleri bahane gösteren zillet cephesi, okyanus ötesi esintilere kapılmıştır

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Koronavirüs salgını sonrası tüm dünyayı etkileyen ekonomik problemleri bahane gösteren zillet cephesi, okyanus ötesi esintilere kapıldığını açıkça göstermiştir. Kuvvet ve iradeyi milletin kendisinden alamayanlar teröristlerle kol kola girmişlerdir." dedi.

Özdemir, Kayseri Ülkü Ocakları tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023'e" temalı etkinlikte, CHP ve İYİ Parti'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'yi meşru görmelerinin her gün ayrı bir örnekle karşılarına çıktığını öne sürdü.

Suriye ve Irak'taki terör oluşumlarını ortadan kaldırmaya yönelik tezkereye CHP ve HDP'nin "hayır" oyu verdiğini belirten Özdemir, "İYİ Parti ise oylama sırasında kesin olmayan bir tutum takınmış, hatta bu partiye mensup bazı milletvekilleri oyunun rengini CHP ve HDP ile birlikte 'hayır' olarak ilan etmiştir." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye istikrarını korumayı başarabilmiştir"

Kandil'deki inlerinden başlarını çıkarmaktan dahi korkan hainlerin Cumhur İttifakı'na karşı diğer partilerin birleşmesi çağrısı yaptığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar olurken koronavirüs salgını sonrası tüm dünyayı etkileyen ekonomik problemleri bahane gösteren zillet cephesi, okyanus ötesi esintilere kapıldığını açıkça göstermiştir. Kuvvet ve iradeyi milletin kendisinden alamayanlar teröristlerle kol kola girmişlerdir. İstedikleri, Türkiye'nin yükselişini yavaşlatıp, durdurabilmektir. Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Akdeniz ve Karadeniz'de hatta Afrika'da, Asya'da ülke olarak ulaştığımız yüksek seviye, zilletin aklının alabileceği konular değildir. Ağızlarına doladıkları ve her yönden bilinçsizlik içeren yaklaşımlarıyla sistem tartışması başlatma arzuları boşa kürek çekmektir. Asla unutulmasın ki Türkiye, sistem tartışmalarını kapatmış, milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne onay vermiş, Cumhurbaşkanını sadece kendisinin seçeceği iradesini hayata geçirmiştir. Böylelikle Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz çok daha ileri bir seviyeye erişmekle kalmamış, küresel ve bölgesel rekabetin kızıştığı bir dönemde Türkiye, istikrarını korumayı başarabilmiştir."

"2023 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Muhalefetin, aradığını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bulamadığı için geriye dönmek istediğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

''Çağlar açıp çağ kapatan bu kutlu milletin geriye dönüp zamanın tersine düşeceğini zanneden zavallı zillet zihniyeti, Türk milletini geriden takip etmektedir. Hakikat ise milli iradenin eliyle bir kez daha 2023 yılının haziran ayında yeniden tecelli edecektir. İşte bu tarihten sonra bugün zilletin siyasi figüranlığını yapan hiç kimse emin olun milletin iradesiyle ortada kalmayacaktır. Bundan dolayı herkes tam da şimdi tercihini buna göre yapmak mecburiyeti taşımaktadır. Cumhur İttifakı ise Türk milletine duyduğu muhabbet, samimiyet ve sorumlulukla şeffaf ve kararlı bir şekilde Türkiye için gayretini sürdürmektedir. Bir kez daha ilan etmek isteriz ki, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye, Cumhur İttifakı ile Cumhuriyetimizin ilk 100 yılına, kuruluşundaki aynı ruhla ve çok daha sağlam bir giriş yapacaktır.'' (AA)