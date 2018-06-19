MHP Genel Başkan Yardımcısı: Davamız Erdoğan davası değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak Cumhur İttifakı’nı kurdukları AKP’nin milletvekili adaylarına MHP’nin içinden yükselen tepkilere bir yenisi daha eklendi.

Bahçeli'nin sağ kolu olarak gösterilen MHP Genel Başkan yardımcısı Sefer Aycan, AKP’li isimlerin görevlerinin bitmesine rağmen kırmızı plakalı araçlarla gezdiğine dikkat çekerek “Biz milletimizden korkmuyoruz, milletimizin içinde olmak istiyoruz. Aramızdaki fark bu. Biz oraları kullanmak için gelmedik" dedi. Aycan, “Recep Tayyip Erdoğan davası değil, davamız. Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek değil, bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız, devlete, millete destek vermektir” açıklamasında bulundu.

Aycan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma programında konuştu. AKP’li isimlerin görevlerinin bitmesine rağmen kırmızı plakalı araçlarla gezdiğine dikkat çeken Aycan şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman kırmızı plakalı araçları kullanma niyetinde olmamıştır, daima özel araçlar kullanmıştır. Devlet ve parti işlerini ayırmıştır. Bugün hala görüyorum maalesef AKP’lilerin resmi plakalı araçlar kullandığını, görevi bittiği halde Meclis plakalı araçlar kullandığını, arkalarında 3 eskortla polis arabaları ile dolaştıklarını da görüyorum. Biz onlardan farklıyız, ben de genel başkan yardımcısıyım onlar da genel başkan yardımcısı. İstemiyoruz; biz milletimizden korkmuyoruz, milletimizin içinde olmak istiyoruz. Aramızdaki fark bu. Biz oraları kullanmak için gelmedik."

Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeleriyle ilgili olarak ise Aycan, şu ifadeleri kullandı:

“Biz her zaman bu görevi yaptık. Türk milliyetçileri 80 öncesi ve sonrasında da daima devletinden ve milletinden yana oldu. Genel başkanımız, asla ‘partim’ demedi, ‘ben’ demedi. Fedakarlık etmek gerekiyorsa bireysel anlamda etti, iki adım geri çekildi. O gün devleti kim temsil ediyorsa ona destek verdi. Bu, herhangi bir kişiye ya da partiye verilen destek değildir. Yani Recep Tayyip Erdoğan davası değil, davamız. Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek değil, bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız, devlete, millete destek vermektir. Bunu iyi ayıralım. Şu an cumhurbaşkanıdır; cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi temsil ettiği için destek verilmiştir, arkasında durulmuştur. Davamız, ülke ve millet davasıdır.”

MHP’den AKP’ye yönelik tepkiler

MHP Gaziantep milletvekili adayı Sermet Atay, AKP'lilerin gittikleri yerde 'MHP'ye oy vermeyin' dediğini söylemişti. Sonrasında ise MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış'tan "Erdoğan seçilmezse hiçbir şey olmaz" çıkışı gelmişti.

Devlet Bahçeli geçen günlerde yaptığı konuşmada AKP'li vekilleri uyararak, “Cumhur İttifakı’nı gölgelemek, dağıtmak, üzerinde oyunlar kurmak, bu vesile ile Yenikapı ruhu ve ittifak hukukunu zedeleyen özellikle AKP’li milletvekili adayları, kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır; ittifakımız AKP ve MHP’dir. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir” açıklamasında bulunmuştu.