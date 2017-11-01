MHP Denizli İl Başkanı'na istifa çağrısı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk\'ün, Buldan\'da 209 kişinin partiden toplu istifasının gerçek dışı olduğunu söylemesi üzerine, kapatılan Buldan MHP İlçe

Başkanlığı\'nın eski başkanı Mehmet Tuğrul, ıslak imzalı istifa dilekçelerinin MHP Genel Merkezi ve MHP Denizli İl Başkanlığı\'na gönderildiğini, istifalarının sahte olmadığını söyledi. Tuğrul, İl Başkanı Birtürk\'ü açıklamalardan dolayı istifaya çağırdı.

MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, 25 Ekim\'de yaptığı açıklamada, Buldan\'da 209 parti üyesinin istifa ettiğinin duyurulmasının ardından, \"Bunların hepsi sahtedir, uydurmadır. Madem öyle giderseniz, notere veya seçim kuruluna istifa ettiğinizi bildirirsiniz, bu da resmiyet kazanır. Ben inanıyorum ki istifa eden 9 kişidir ve bu 9 kişi de partiden atılmış insanlardır, bu 200 kişi de sahtedir. Bunları önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Eğer bunlar 200 kişinin istifa ettiğini resmi olarak ispatlasa, hep beraber gidelim ben burada bir hafta durmam\" dedi.

\'MHP İL BAŞKANI\'NIN SÖZLERİ GERÇEK DIŞI\'

MHP Genel Merkezi tarafından kapatılan Buldan MHP İlçe başkanlığının görevden alınan eski başkanı Mehmet Tuğrul, istifa dilekçeleriyle birlikte Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı düzenledi. Yönetim olarak aldıkları kararların Genel Merkez tarafından uygun görülmediği için 17 Şubat\'ta MHP Buldan İlçe Başkanlığı\'nın kapatıldığını belirten Tuğrul, \"MHP\'den biz ayrılmadık, bizi ayırdılar. İstifalarla ilgili MHP İl Başkanı Birtürk\'ün söyledikleri tam bir bilgisizlik, yanlış yönlendirme ve pişmanlık duyacağı sözlerdir. Olmayan bir sayıyı söylemek kimseye bir şey kazandırmaz. \"200 istifayı önüme koysun, istifa edeceğim\" dediği için biz buradayız. Son hizmetimi, bu camiaya yakışmayan il başkanından kurtararak yapmak istiyorum. 209 imzanın 200\'ünün sahte olduğunu, 9\'unun da önceden ihraç edildiğini söylüyor. Böyle bir şey yok\" dedi.

\'YA İSTİFA ETSİN YA SUSSUN\'

MHP İl Başkanı Birtürk\'e istifa çağrısı yapan Tuğrul, \"Buldan\'da ilçe teşkilatı bulunmadığı için istifa edecek olan arkadaşlar muhatap bulamadığından o tarihteki mevcut belediye meclis üyelerine vermişlerdir. Kendi hür ve ıslak imzalı dilekçelerinin asıllarını, MHP Genel Merkezi\'ne, bir nüshası İl Başkanlığı\'na kargoyla gönderilmiştir. Teslim belgeleri de elimizdedir. MHP tüzüğüne göre, istifaların ilçe seçim kurulu ve notere gönderilmesi de gerekmiyor. İlçe seçim kuruluna 170\'in üzerinde istifa dilekçesi de verilmiştir. Benim İl Başkanı Cafer Birtürk\'e tavsiyem verdiği sözü tutması ve istifa etmesidir. Verdiği sözü tutmayacaksa artık susmalıdır. Çünkü konuştukça batmaktadır\" diye konuştu.

İyi Parti\'ye geçip geçmeyecekleri yönündeki soruya ise Tuğrul, İyi Parti\'nin iyi olacağının ümit ettiklerini, ancak bu karar için zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek, kendilerine bir teklif gelmediğini, zamanla bir karar varacaklarını söyledi.



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