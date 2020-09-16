MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan A Haber'e gönderme: Küstüm

AKP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, hükûmete yakın A Haber’e göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından, televizyonlarda kendisine yer verilmediğini belirten Enginyurt, bunu yapanların başında ise Turkuvaz Medya'nın televizyonu A Haber’in geldiğini söyledi.

Enginyurt paylaşımına "MHP den ihraç edildik diye biliyordum. Abi, A Haber başta olmak üzere, bütün iktidar medyası da ihraç etmiş. Bir de şu televizyona çıkma, şu tv de ne işin var diye soranlar! Ne yapayım! Kaderimmiş diyerek bir köşede oturayım mı? Cemal Enginyurt susmaz, susturulamaz. A Haber'e küstüm" ifadelerini kullandı.