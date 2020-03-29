MHP’den hükûmete çağrı: Çöp ithal ettiğimiz ülkelerin tamamı Koronavirüs'ten kırılıyor; para vererek virüs ithal etmeyelim

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Çin'in plastik atık ithalatını yasaklamasının ardından, Türkiye'nin Irak, Tunus, Tayland gibi ülkelerden bile plastik atık ithal ettiği ortaya çıktı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, “Üste para vererek virüs ithal etmeyelim. Geri dönüşüm gerekçesi ile çöpünü ithal ettiğimiz ülkelerin tamamı Koronavirüs'ten kırılıyor. Covid-19 salgınının önüne geçilene kadar yurt dışından çöp ithalatı durdurulmalı” dedi. Vahapoğlu bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na çağrıda bulundu.





Türkiye aralarında İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Belçika, Hollanda ve Almanya’nın bulunduğu çok sayıda ülkeden aylık 50 bin tona yakın çöp ve plastik atık ithal ediyor.

Türkiye 2014 yılında 45.3 milyon dolar plastik atık ithal ederken bu miktar 2018 yılında 116.4 dolara yükseldi. Ocak–Ağustos 2019 döneminde ise 73.4 milyon dolara ulaştı.