MHP'den Babacan'a: Başka aktörlerin gölgesinde politikada yer aldıktan sonra yeni demokrasi ringinde şimdiden çuvallamasının arkasındaki Bahçeli faktörü ortada

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında "20 banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken ne yapmış onu anlatsın. Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Yoksa ona çamur at, buna çamur çok kolay işler" sözlerine yanıt verdi.

TIKLAYIN - Ali Babacan: Bahçeli'nin ülkeye hangi faydası dokunuyor, merak ediyorum

Büyükataman, "İçi boş, amacı belli bu saldırıların tesadüfi olmadığı, söylenenlerin tek merkezden çıktığı gün gibi aşikârdır. Her daim açacağına inandırılmış gonca gül olduğunu düşünenlerin, gerçekte kökü dışarıda bulunan zehirli diken olduğunu aziz Türk milletine göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yalçın da "Bunca yıl başka aktörlerin gölgesinde ve sayesinde politikada yer aldıktan sonra yeni demokrasi ringinde şimdiden çuvallamasının arkasındaki Devlet Bahçeli faktörü ayan beyan ortadadır” dedi.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP-HDP-İyi Parti ve Saadet Partisi ortaklığının", Cumhur İttifakı'na karşı "Alidavut oyunları"yla cephe genişleteceğini düşündüğünü belirtti.



Büyükataman, şunları kaydetti:

"Masanın altına hain Gülen'i konuşlandırıp ondan sufle almaya kalkanlar, Kandil'le temsilcileri vasıtasıyla kulaktan kulağa oynayanlar, ipliklerinin pazara çıkmasıyla işporta tezgahlarını apar topar toplamış gözükmektedir. Ne var ki son bir haftadır bu ihanet korosunun bet seslileri bütün fitne yayım kanallarından sistemli bir şekilde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ve partimizi hedef almaktadır. Gazete görünümlü propaganda kağıtlarından, internet haber sitesi süsü verilen iftira merkezlerine, TV kanallarından Youtube üzerinden yapılan tele-fitnelere dek bütün mecralardan yalan, iftira ve saldırılara muhatap olmaktayız. Kraliçenin narin Gül’ünün sahaya sürdüğü piyon dahi cesaretini toplayıp üzerimize gelmektedir. 'Stratejik çöplük'ün mimarı Davutoğlu'nun ve sözcülerinin siyasette tutunmak için seçtikleri yöntem de ne tesadüftür ki Genel Başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisine saldırmak olmuştur. SP'nin ve İP'in ucubeliklerinden bahsetmeye gerek dahi yoktur. "

"Yapmaları gereken susmak"

"İçi boş, amacı belli bu saldırıların tesadüfi olmadığı, söylenenlerin tek merkezden çıktığı gün gibi aşikardır." açıklamasında bulunan Büyükataman, bu seslerin sahiplerinin ülkeye bugüne kadar sunduğu herhangi bir katkının söz konusu olmadığını ileri sürdü.



Büyükataman, "Bu şahısların bundan sonra memlekete faydalı olmak istiyorlarsa yapmaları gereken tek şeyin susmak olduğunu" söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareketin Genel Başkanı, Türk milletinin birleştirici gücü ve güven kaynağıdır. Bunu göremediğini iddia edip Genel Başkanımıza saldıranlar, ucuz sahtekarlardır, Türk milletiyle kavgası olanlardır. Her daim açacağına inandırılmış gonca gül olduğunu düşünenlerin gerçekte kökü dışarıda bulunan zehirli diken olduğunu aziz Türk milletine göstermeye devam edeceğiz. Türk milletinin sahip olduğu devletlerde ezelden ebede temel kuraldır: 'Türk milletine ve devletine zarar vermek istiyorsan önce Türk milliyetçilerini hedef alacaksın.'



Gayrimilli bir cephede yer alanların Milliyetçi Hareket'e ve onun Genel Başkanı'na yönelik bu hamleleri olmasa idi kendimizden şüphe ederdik. Türkiye'yi tuş etmeye kalkanlar, yabancı mihrakların Türkiye sözcüleri neden bize saldırmıyor diye kendimizi sorgulardık. Görülmektedir ki taş doğru yere atılmıştır. Çünkü ses doğru yerden gelmektedir."

Yalçın: Bunca yıl başka aktörlerin gölgesinde yer aldıktan sonra...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da MHP’nin hükümet ortağı olduğu dönemde milletin zorunlu ihtiyaç ve çıkarlarını düşünerek ülkeyi ekonomik krizden çıkaracak önemli kararları hayata geçirdiğini belirterek şunları ifade etti:

“Hakikat böyleyken Babacan’ın sahip olduğu nimetleri inkâr eden hayırsız evlat gibi hareket ederek popülizme yeltenmesi, erken havlu atmadır. Siyaset ringine bizzat çıkıp herkese meydan okumak, müsabaka başlayınca hep belden aşağıya yumruk atıp faul sayılan bölgelere çalışmak, acemi boksörlerin işidir. Siyasette millete neler vadettiğini izah etmek yerine yalan, iftira ve inkâra tenezzül ederek yumruk yerine dillerini kullanıp onu her yere sokanlar, millet tarafından ringden indirilerek müsabakadan men edilir. Ali Babacan’ın, bunca yıl başka aktörlerin gölgesinde ve sayesinde politikada yer aldıktan sonra yeni demokrasi ringinde şimdiden çuvallamasının arkasındaki Devlet Bahçeli faktörü ayan beyan ortadadır.”

Semih Yalçın, Bahçeli’nin vaktiyle bulundukları sorumlu mevkileri Babacan gibi yok farz eden yeni tüy sıklet boksörlerin gardını çabuk düşürdüğünü, bunların demokrasi maskesi arkasındaki gerçek yüzlerini kamuoyuna gösterdiğini savundu. Yalçın, “Zilletçiler; ölesiye korktukları Cumhur İttifakından, günü geldiğinde bir demokrasi dayağı daha yiyeceklerdir. Yanlış ve kirli hesabın sandıktan döndüğü, demokrasi tarihimize geçmiş bir yığın tecrübeyle sabittir” dedi.

Ne olmuştu?

MHP lideri Bahçeli İyi Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) isimlerinin 'FETÖ' ile ilişkilendirerek “Yoksa bu kadar tesadüf etmez. ‘İyi’ olacak, ‘gelecek’ olacak, ‘deva’ olacak. Ama Meclis’te özellikle Cumhur İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2023 yılındaki yapısına karşı güçlü bir muhalefet unsuru oluşturmak maksadıyla düşünülmüş bir şeydir. FETÖ projesidir, Pensilvanya kaynaklıdır” demişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Bahçeli’ye, “Laf üretiyorlar, iş üretsinler. Üçlü koalisyon dönemlerinde ne yapmışlar. Ona baksınlar, hatırlasınlar. O günler dejavu olarak akıllarına geliyordur. Bütün sistem yerle bir olurken, 20 banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken iktidar ortağıydılar. Türkiye’yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyorlar, onları anlatsınlar. Şu anda iktidar güçleri ellerinde. Ülkeye hangi faydası dokunuyor, bu ülke ayağa kalksın, krizi çabuk atlatması için ne üretiyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunu anlatsınlar. Yoksa ona çamur at, buna çamur at, iftira at… Oturduğun yerden çok kolay işler” diye yanıt vermişti.

“Siyasette laf üretmek en kolay iştir” diyen Babacan, “Biz alın teri döküyoruz, emek harcıyoruz. Sürekli Türkiye’nin geleceğini düşünüyoruz. Bakanlığım döneminde de çok çalıştım az konuştum. Biz laf üretmek için siyaset yapmıyoruz ki!” tepkisini göstermişti.