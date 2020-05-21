Ali Babacan: Bahçeli'nin ülkeye hangi faydası dokunuyor, merak ediyorum

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni partilerle ilgili 'FETÖ organizasyonu' suçlamasına yanıt verdi. Babacan, "Bahçeli, 20 banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken ne yapmış onu anlatsın. Şu anda iktidar güçleri ellerinde, Türkiye’yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyorlar, onları anlatsınlar. Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Yoksa ona çamur at, buna çamur çok kolay işler" diye konuştu.

Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da ithalat ile ilgili açıklamasını gündemine alarak, "Türkiye’yi içe kapatma girişimleri davul çala çala geliyor. Türkiye'yi kapatıp küçülterek yönetmek istiyorlar" yorumunda bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV'de Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sorularını yanıtladı. Ekonomideki krizle ilgili Koronavirüs'ün ortaya çıktığı ilk günlerde merkez bankalarının swap anlaşmaları içerisinde Türkiye’nin de bulunması gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğunu söyleyen Babacan, “Türkiye kendi problemlerini çözmekle meşgul, dünyada neler oluyor farkında değil. Hükümetin böyle bir oryantasyonu yok. Türkiye’de bu işten paçasını nasıl kurtarır anlayışı var şu anda. Kendi derdine düşmüş durumda. Merkez Bankasının rezervleri zaten erimişti. Salgın öncesinde genç işsizlik yüzde 27’yi bulmuştu” dedi.

"IMF aleyhtarlığı yapıp destek talep etmek siyaseten uygun olmuyor"

Aşılmayacak kriz olmadığını, daha önce birçok krizi yönettiklerini söyleyen Babacan “Ben bakan olduğum gün Hazine yüzde 66 ile borçlanıyordu. Enflasyon yüzde 29’du. Biz bunu iki yılda tek haneye indirdik. Hepsi çözülür. Yeter ki akılcı işler yapılsın. Swap anlaşmaları 15 büyük merkez bankasının yaptığı anlaşmalardır. Küçük ülkeler bile 30 milyar dolarlık anlaşmalar yaptı. IMF de bir kaynak ama o kadar batı karşıtlığı ve IMF aleyhtarlığı yapıp destek talep etmek siyaseten uygun olmuyor” diye konuştu.

Babacan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘memleket Masası’ önerisine sert cevap veren Taha Akyol’a yönelik ağır ifadeler kullanan MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili de şöyle konuştu:

""İktidar tarafında sürekli seçmenine bir düşman gösterme gayreti var. Çünkü sorunlar çözülmüyor. Taha Bey’le ilgili olaya üzüldüm. Kendisini aradım. Bugün Taha Bey olur, yarın bir başkası olur” dedi. Savaş eden iki ülke arasında bile arka planda çalışan bir iletişim mekanizması olduğunu söyleyen Babacan, Türkiye Masası çağrısı ile ilgili “Diplomasinin gereğidir bu. Ancak siyasi partiler arasındaki ilişkiler çok düşmanca. Bu iktidar tarafının ihtiyacından kaynaklanıyor. Diyaloğa biz her zaman açığız. Savaşan ülkeler arasında arabuluculuk çok yaptık. Gerçekten beraberce bir şeyler yapalım arayışı varsa, gerçekten bir diyalog arayışı varsa bunun yolları bellidir. Bu tür çağrılar televizyonlardan duyurulmaz. Önce bir altyapısı hazırlanır. Geri plan hazırlığı olur” değerlendirmesinde bulundu."