MHP'den Akit TV'ye Neyzen Tevfik'le yanıt: Bunlar hata değil; kimi itini bıraktı kimi bitini

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, Akit TV'nin Anıtkabir'e Anırkabir yazan ekran görüntüsünü, "Geldikleri gibi gitmediler; kimi itini bıraktı, kimi bitini, kimi de piçini bıraktı!.." mesajıyla paylaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir ziyaretini canlı yayında KJ’sine “Anıtkabir” yerine “Anırkabir” yazarak veren Akit TV’ye MHP’den de tepki geldi.

Olayla ilgili tepkiler üzerine, “yazım hatası” açıklaması yapan ve RTÜK Üyesi İlhan Taşçı tarafından kurul gündemine taşınan görüntüyle ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, “Bunlar hata falan değil…” dedi. Vahapoğlu, “Geldikleri gibi gitmediler, kimi itini bıraktı, kimi bitini. Kimi de piçini bıraktı” dizelerini paylaştı.

MHP’li Vahapoğlu mesajında, Akit TV’nin ekran görüntüsünü “Bunlar hata falan değil… Bu ucuzlukları gördükçe Neyzen Teyfik’e atfedilen şu mısralar geliyor aklıma; “Geldikleri gibi gitmediler; kimi itini bıraktı, kimi bitini. Kimi de piçini bıraktı!.. Yoksa bu kadar şerefsizin bizden olması mümkün değil!” (Neyzen Teyfik)” notuyla paylaştı.

TIKLAYIN - RTÜK: Akit TV'nin "Devletin zirvesi Anırkabir’de" KJ metnine ilişkin inceleme başlatıldı