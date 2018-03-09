MHP: CHP'nin yaptığı, randevu vermeyişimizin hazımsızlığının bir yansımasıdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “görüşme teklifini reddeden MHP’nin kendilerinden seçim güvenliği raporunu istediği” yönündeki açıklamalarına tepki gösteren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin 'hazımsızlık' yaşadığını söyledi. CHP'den seçim güvenliği raporunu istediklerine ilişkin açıklamanın gerçek olmadığını ifade eden Akçay, "CHP'nin yaptığı kendilerine randevu vermeyişimizin hazımsızlığının bir yansımasıdır. Basit bir çiğlikten öte bir şey değildir" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özel'i kınadığını belirterek, "CHP, AK Parti'den hazırladıkları rapora ilişkin görüşme talep etmiş ve gerçekleştirmiştir. Ayrıca MHP'den de bir randevu talep etmiş biz de CHP'nin bu talebini uygun bulmadık, kabul etmedik. Gerekçemizi de bildirdik. Bunu CHP'nin oyalama taktiği ve oyunu olarak gördüğümüzü açıkça ifade ettik" dedi.

"CHP'nin hırçın ve olumsuz tutumu nedeniyle bu görüşmeyi uygun görmedik"

AKP'nin iktidar partisi olarak CHP'yle görüşmesinin 'doğal' olduğunu söyleyen Akçay, şöyle devam etti: "MHP olarak CHP'nin hırçın ve olumsuz tutumu nedeniyle bu görüşmeyi uygun görmedik. her şey bu kadar açık ve netken bugün Özgür Özel, raporu bu son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan bir iddiadır. Biz MHP TBMM Grubu olarak CHP'nin bu raporunu CHP Grubundan asla talep etmedik. Talep edecek 3 kişi vardır. İki grup başkanvekili bir de sayın grup müdürü Hüsnü Uğur Beydir. Hiçbirimizin böyle bir talebi olmadı. CHP bu raporuna ilişkin görüşlerini kamuoyuna açıkladı. Dün internet sitesinde CHP'nin rapor yer aldı. Bizim böyle bir merakımız yok. AK Parti'nin de böyle bir çalışması gayreti yok. Niye biz CHP grubundan bu raporları isteyelim. Bu talebi reddettik diyor.

"Basit bir çiğlikten öte bir şey değildir"

"Sadece grup personelimiz olan Ömer Çakmak, her zaman birbirleriyle sohbet edip görüşüp isterler. Kendi kişisel merakından bu raporu sormuş. CHP Grup personeli de kendi grup başkanvekillerine söylüyorlar. CHP, MHP'ye karşı bu husumetinden hazımsızlığından bu hırçınlıkları yapıyor. CHP'nin yaptığı kendilerine randevu vermeyişimizin hazımsızlığının bir yansımasıdır. Basit bir çiğlikten öte bir şey değildir. O nedenle CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel'i kınıyorum."