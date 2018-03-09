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MHP'den CHP'ye rapor yalanlaması

MHP'li Usta: Özgür Özel mal bulmuş Mağribi gibi...

09 Mart 2018 19:51

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “görüşme teklifini reddeden MHP’nin kendilerinden seçim güvenliği raporunu istediği” iddiasını yalanladı. CHP’nin ‘asıl niyetini gizlediğini’ savunan Usta, ‘mal bulmuş Mağribi gibi siyasi malzeme çıkarmaya çalıştığını’ söylediği Özel’i siyasi nezakete davet etti. 

"MHP grubu, grubumuzdan dün Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna ilettiğimiz seçim güvenliğine ilişkin raporumuzu talep etmiştir. Dün randevu talebimizi reddeden MHP'nin kendi tutumlarıyla bağdaşmayan, kendi açıklamalarını yalanlayan, kendi kendini tekzip eden bu tavrını hayretle ve ibretle kamuoyuyla paylaşıyoruz” diyen Özel’in açıklamalarına Twitter hesabından yanıt veren Usta, şunları söyledi: 

"Seçim güvenliği adı altında partileri ziyaret eden CHP asıl niyetini gizlemektedir. Bir yandan ittifak kanunu görüşmelerini engellemek diğer taraftan bazı partilerle yaptığı gizli ittifak görüşmelerini perdelemek için Cumhur İttifakının taraflarından randevu talep etmiştir.

"MHP, CHP’ye randevu vermeyerek bir tavır ortaya koymuştur"

"AKP iktidar olmanın verdiği sorumluluk içerisinde bu randevu talebine olumlu karşılık vermiştir. Ancak MHP örtülü ittifak ve oyalama taktiklerine kanmamıştır. MHP, CHP’ye randevu vermeyerek bir tavır ortaya koymuştur.

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 'MHP Grubu, kendilerinin randevu verip dinleme nezaketi dahi göstermediği seçim güvenliği raporumuzu talep etti.' şeklinde açıklama yapmış ve MHP’ye karşı çirkin bir saldırılarda bulunmuştur.

"Mal bulmuş Mağribi gibi..."

"MHP’nin iki Grup Başkanvekilinden hiçbirisi CHP’den böyle bir talepte bulunmamıştır. Herhangi bir personeline CHP Grubundan rapor temin edilmesi şeklinde bir talimat da vermemiştir.

"Özgür Özel, mal bulmuş mağribi gibi, anlamadan bilmeden, çaresizlik ve tükenmişlik içinde açıklamada bulunarak buradan bir siyasi malzeme çıkarmaya çalışmıştır. Özgür Özel’i siyasi nezakete davet ediyorum."

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