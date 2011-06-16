-MHP BİNGÖL İL VE İLÇE TEŞKİLATLARINDA İSTİFA BİNGÖL (A.A) - 16.06.2011 - MHP Bingöl İl Başkanı Ali Köseoğlu, 12 Haziran seçimlerinde başarısız oldukları gerekçesiyle, merkez ve bazı ilçe teşkilat başkanlarıyla birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı. Köseoğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Merkez İlçe Başkanı İsmet Ürek, Genç İlçe Başkanı Şevket Övün, Solhan İlçe Başkanı Mehmet Yıldız ve Kiğı İlçe Başkanı İbrahim Kadri Zengin'nin istifa dilekçesini il başkanlığına verdiğini söyledi. Kendisinin de partisinden istifa ettiğini ve istifa dilekçesini genel merkeze sunacağını ifade eden Köseoğlu, 9 yıldan beri Bingöl'de görev yaptığını belirterek, yoğun bir çalışma yapmalarına rağmen seçimlerde başarısız olduklarını dile getirdi. AK Parti gibi bir iktidar partisiyle mücadele etmenin çok zor olduğunu belirten Köseoğlu, şunları kaydetti: ''AK Parti gibi iktidar olan bir partinin karşısında 9 yıl il başkanlığı yapmak, ilçe başkanlığı yapmak gerçekten çok zordur. Bütün kıt imkanlara rağmen en iyi şekilde mücadelemizi verdik. Başarıda tabii ki milletin takdirine bağlıdır. Başarı, milletin vereceği destekle gelir. Son Milletvekili seçiminde de çok mücadele verdik ama başarısız olduk.'' Ülkeyi karşılıksız sevmenin önemli olduğuna değinen Köseoğlu, meydanlarda ''MHP'liyim'' diye nara atanların AK Parti'ye oy verdiklerini iddia etti. Bingöl'de de başarısız bir sonuç aldıklarını dile getiren Köseoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İlçe başkanlarımız bana istifalarını sundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu bir tercih, bir irade meselesidir. Hep beraber geldik, ben de Ankara'ya gidip görevi bırakacağım. Çok yorulduk. Bundan dolayı Ankara'ya gidip görevi iade edeceğim. Bundan sonra ne olur bilemem, ama biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ferdiyiz. Genel Başkanın takdiri nedir bilemiyorum. Biz istifaları kendisine arz edeceğiz. Yeniden bir yapılanma olmazsa, işimiz zordur. Yeni yapılanma çok önemlidir. Sadece Bingöl değil, genelde de yeni bir yapılanma lazım. Kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Bu kendi irademizle almış olduğumuz bir karardır.''