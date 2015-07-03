'MHP Başkanlık Divanı seçiminde HDP'den daha fazla sandalyede ısrarcı'

AKP’li İsmet Yılmaz’ın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından gözler, TBMM Başkanlık Divanı oluşumu ve sonrasında başlayacak hükümet kurma sürecine çevrildi. Divan seçimi konusunda partiler, kendilerine düşecek koltuk sayısında anlaşamıyor. Bu nedenle hükümet kurma çalışmaları bir sonraki haftaya kalabilir

Önceki dönemlerde partilerin kolaylıkla uzlaştıkları TBMM Başkanlık Divanı’nda, hangi partiye kaç koltuk düşeceği sorusunun yanıtı bulunamıyor. TBMM Kanunlar Başkanlığı, üye sayısının 19’a kadar ulaştığı formüllerde hangi partiye kaç koltuk düştüğünü hesapladı. Gruplara bu dağılım gönderildi. İlk temaslarda, AK Parti’ye 8, CHP’ye 4, MHP ve HDP’ye 3’er üye düşen 18’lik model üzerinde AK Parti, CHP ve HDP olumlu görüş verdi. MHP kendisine 3, HDP’ye 2 koltuk öngörülen 17’lik modelde ısrar etti. Anlaşma sağlanamayınca başkan seçilmesine rağmen danışma kurulu toplanmadı ve Meclis çalışmasına bir gün ara verdi. Tartışma haftaya ertelendi.

Dilek Öcalan hassasiyeti

MHP’nin istediği modelde HDP’ye 2 koltuk verildiğinde, biri TBMM Başkanvekili diğeri de TBMM İdare Amiri olacağından HDP’ye kâtip üyelik düşmüyor. Geçici başkanlık divanında kâtip koltuğunda HDP’li Dilek Öcalan’ın oturmasından rahatsız olan MHP, benzer bir tabloyu tümüyle önlemeye çalışıyor. Öcalan’ın başkanvekilliği ve idare amirliği içinse yeterli tecrübe ve yaşa uygun olmadığı düşünülüyor. Koltuk sayısında uzlaşma sağlanamadığı için haftaya salı günü danışma kurulu toplanacak. MHP ısrarını sürdürürse danışma kurulundan uzlaşma çıkması beklenmiyor. Bu durumda da partiler ilk kez divan üyeliklerinin dağılımı konusundaki önerilerini grup önerisi olarak genel kurula getirecek. AK Parti 19 üyeli, CHP ve HDP 18 üyeli, MHP 17 üyeli modeli önerdiğinde, karar için genel kurulda yeni ittifaklar devreye girecek. AK Parti hangi partinin önerisini desteklerse o kabul edilecek. AK Parti’nin kendi önerisinin kabul edilmesi de güçlü olasılık.

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