Sinan Oğan, Bahçeli’ye rakip mi oluyor?

MHP’den ihraç edildikten sonra mahkeme kararı ile partiye dönen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, 500 civarında delegenin imzasıyla, MHP genel başkanlığına aday olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Milliyet’te yer alan habere göre; MHP'de 1 Kasım seçiminde alınan sonucun ardından lider arayışları başladı. Parti içi muhalefet, "Bahçeli ile olmuyor" düşüncesinden hareketle liderlik tartışması başlattı. Meral Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın kulislerde liderlik yarışı için adı geçenler arasında. Adaylığını duyuran ilk isim Alparslan Türkeş'in doktoru Selim Kaptanoğlu oldu. Bahçeli ise liderlik tartışmalarına 'kongre için gerekli imzayı toplayın gelin' mesajı veriyor.

MHP'de liderlik yarışı için adı öne çıkan isim Sinan Oğan. İhraç edildikten sonra mahkeme kararı ile partiye dönen eski Iğdır Milletvekili Oğan'ın Pazartesi günü adaylığını ilan etmeyi planladığı öğrenildi. 500 civarında delegenin imzasını topladığı öne sürülen Oğan’ın kampanyasında, ‘Bir şey değişecek her şey değişecek’, ‘Gelenekten geleceğe’ gibi sloganları kullanacağı öğrenildi. Genel merkez yönetiminin ise muhalif kanatla birlikte hareket eden delegelerin parti üyeliklerini sonlandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü bildirildi.