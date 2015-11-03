MHP'den Sinan Oğan açıklaması: Karar kesin değildir, temyiz edilebilir; davaya ilgi duyan yargı görevlilerini biliyoruz

MHP Genel Merkezi, Disiplin Kurulu kararıyla Ağustos ayı sonunda partiden "ihraç ettiği", eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın mahkeme kararıyla partiye geri dönmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sinan Oğan’ın açmış olduğu dava kabul edilmiştir. Ancak bu karar kesin değildir, temyiz edilebilir bir karardır" ifadelerine yer verildi.

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Twitter hesabı üzerinden Ağustos ayında ihraç edildiği MHP'ye mahkeme kararıyla geri döndüğünü açıklamış ve "Adalet tecelli etti, partime geri döndüm" ifadelerini kullanmıştı.

"Duruşma gününün seçim ertesi olması manidar!"

Sinan Oğan'ın açıklamasının basında geniş yer bulması üzerine MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında, partimizden ihraç edilen Sinan Oğan’ın mahkeme kararıyla kesin olarak MHP üyeliğine döndüğü şeklinde haber ve yorumlara yer verilmiştir. Söz konusu haber ve yorumlarda bazı gerçeklerin göz ardı edildiği ve meselenin maksatlı olarak rayından çıkarıldığı gözlemlenmektedir" dendi.

"Davaya ilgi duyan yargı görevlilerini biliyoruz"

Duruşmanın 1 Kasım seçimleri'nden bir gün sonra yapılmasını "manidar" bulduklarını belirten MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Mahkemece dava dosyası tekemmül etmeden ilk duruşmada “jet” karar verilmesiyse rastlanır bir olay değildir. Davaya ilgi duyan yargı görevlilerini biliyoruz" ifadelerine yer verildi. Ardından da "şu gerçeklerin hatırlatılmasında yarar bulunmaktadır" denilerek maddeler halinde sıralandı:

1- Sinan Oğan’ın açmış olduğu dava kabul edilmiştir. Ancak bu karar kesin değildir, temyiz edilebilir bir karardır. DURUŞMA GÜNÜNÜN SEÇİM ERTESİ OLMASI 'MANİDAR'



2- Sinan Oğan’ın açtığı davada mahkemenin; seçimin hemen ertesinde 2 Kasım 2015 tarihini duruşma günü olarak belirlemesi, tesadüfi değildir.

3- Mahkemece dava dosyası tekemmül etmeden ilk duruşmada “jet” karar verilmesiyse rastlanır bir olay değildir."DAVAYA İLGİ DUYAR YARGI GÖREVLİLERİNİ BİLİYORUZ"



4- Dava dosyasına ilgi duyan onlarca yargı görevlisinin gayretleri ve kimlikleri tarafımızca bilinmektedir.