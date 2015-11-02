Sinan Oğan MHP'ye geri döndü

MHP'nin 1 Kasım seçiminde milletvekillerinin yarısını kaybetmesi tartışılırken, partide çok önemli bir başka gelişme daha yaşandı. MHP Disiplin Kurulu'nun Ağustos ayı sonunda partiden "ihraç ettiği", eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, mahkeme kararıyla partiye geri döndü.

MHP'ye geri döndüğünü Twitter üzerinden açıklayan Oğan, "adalet tecelli etti, partime geri döndüm" dedi.

Oğan'ın açıklaması şöyle:

"Ömrümü fedaya hazır olduğum partimden şahsımı hukuka aykırı ihraç çabaları bugün itibarıyla boşa çıkmış, adalet tecelli etmiştir. Mahkeme hakkımda verilen hukuksuz ihraç kararını kesin olarak iptal etmiştir. Kimse ümitsizliğe kapılmasın, içinden geçtiğimiz bu kara günleri birbirimize kenetlenerek aşacağız ve Ülkücü Hareketi el birliği ile hakettiği yüksek noktaya taşıyacağız."