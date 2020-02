MHP Babaeski İlçe Başkanı Aladağ, istifa etti

BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Babaeski ilçesi MHP İlçe Başkanı İlkay Aladağ, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle ile birlikte görevlerinden istifa etti.

Babaeski MHP İlçe Başkanı İlkay Aladağ, parti binasında düzenlediği basın toplantısında MHP İlçe Başkanlığı\'ndan 14 yönetim kurulu üyesi ile birlikte istifa ettiğini açıkladı. Bugüne kadar ilçede yaptıkları çalışmaları anlatan Aladağ, şunları söyledi:

\"Bütün bu yaptıklarımızdan sonra karşımıza çıkarılan her türlü oyunu bozup, her engeli aşıp, partimizi önce; merhum başbuğumuza sonra liderimize ve sonrada kendimize ve davamıza gönül vermiş her kardeşimize yakışır vakurla, şerefle ve onurla temsil ederek, teslim edecek zamanın geldiğine inanıyoruz. Malumunuz üzerine 20 ay gibi kısa bir sürede 3\'üncü kez Milliyetçi Hareket Partisi Kırklareli İl Başkanı Sayın liderimizin emirleri ve takdirleri ile değişmiş bulunmaktadır. Bizlere yakışan da sayın il başkanımızın önünü açmak elini güçlendirmektir. Bir ülkücü için hele de benim gibi çocuk yaşlarda Ülkü Ocakları uç beyliği yapmış biri için makamda, mevkide bu aziz vatan, eşsiz Türk milleti için ay yıldızlı bayrağımızın örttüğü tabuta girmektir. Şehadete ulaşmak bizler için vuslattır. Fani dünyanın bize sunacağı hiçbir makam hiçbir mevki peygamber efendimize komşu olacak şehitlik mertebesinden daha büyük daha ulvi değildir olamaz da. Bu sebeple görevde kaldığımız süreçte kırdığımız, gönlüne dokunamadığımız her vatandaşımızdan kendim ve yönetim kurulum adına özür diliyor, haklarını helal etmelerini istiyorum. Yönetim kurulum ile birlikte 20 aydır sürdürmüş olduğumuz görevimizden istifa ediyoruz.\"

