MHP Aydın İl Kongresi'nin iptali için itirazda bulunuldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - MHP Aydın İl Başkanlığı\'nın 12\'nci Olağan Kongresi\'nde başkanlığa seçilen Levent İlter\'in listesindeki toplam 17 kişinin parti üyesi olmamasına rağmen yönetim ve disiplin kurulunda asil ve yedek üye olarak yer aldığı öne sürülerek, kongrenin iptali için İl Seçim Kurulu\'na itirazda bulunuldu.

MHP Aydın İl Başkanlığı, geçen 25 Kasım Cumartesi günü, 12\'nci Olağan Kongresi\'ni Atatürk Spor Salonu\'nda gerçekleştirdi. İki adayla gidilmesi beklenen kongreye, genel merkezin talimatı üzerine mevcut başkan Levent İlter\'in tek listesiyle gidildi. Kongreye 470 delegeden 348\'i gelerek, imza attı. Kullanılan oylardan 223\'ünü alan İlter, başkanlığa seçildi. 73 oy ise boş çıktı. İlter başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Ahmet Sağlam, Ahmet Sarıkaya, Alev Yalgın, Aşkın Ergezen, Bahri Karabulut, Cemal Kara, Cemil Öztürk, Dursun Kuşaksız, Erdal Başarı, Erdal Menteş, Gürhan Selçuk, Hüseyin Can, İsmet Tunç, Mehmet Akar, Mehmet Aslan, Mehmet Horzumlu, Mustafa Yalçın, Mutlu Engin, Nasuh Abalı, Okan Aydoğmuş, Ozan Öner, Sacit Saldırış, Yasemin Duman Baştürk ve Yücel Gündüz\'den oluştu.

KONGRENİN İPTALİ İSTENDİ

Delegelerden Aydemir Durmuş, yönetim kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerden toplam 17\'sinin partiye üye olmadığını, bu nedenle yönetimde yer alamayacaklarını ileri sürerek, dün Aydın İl Seçim Kurulu\'na dilekçeyle başvurup, kongrenin iptalini istedi.

Durmuş dilekçesinde, \"2820 No\'lu Siyasi Partiler Kanunu\'nun teşkilatlarla ilgili maddelerine göre, üye olmayanların seçime girerek yönetim kurulu, disiplin kurulu asil ve yedek üyesi olmaları mümkün değildir. Bu nedenle partiye üye olmayan 17 kişinin yönetime seçilmiş olmalarına itiraz ediyorum\" dedi.

Durmuş, dilekçesinde, yeni yönetim kurulunda yer alan asil üyeler Ahmet Sağlam, Gürhan Selçuk, Sacit Saldırış, Yasemin Duman Baştürk; yedek üyeler Şahin Kaya, Funda Özdamar, Onur Özsoy, Eyüp Ceylan, Nuri Bay, Sezer Saldırış, Aziz Tunç, Yaşar Demir, İrfan Türker, Ertan Yalnız ile disiplin kurulundaki asil üyeler Hakan Solak, Aysel Akkaynak ve yedek üye Saadettin Tutar\'ın parti üyesi olmadığını kaydetti.

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