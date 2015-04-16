MHP adayı Ekmeleddin İhsanoğlu bozkurt işareti yapmaya çalıştı ama...

MHP'den İstanbul Milletvekili adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu, partisinin il başkanlığını ziyaretinde bir türlü bozkurt işareti yapamadı. Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İhsanoğlu, "Sayın Bahçeli'nin çok önceden yapmış olduğu nazik teklifin tekrar edilmesi neticesinde adaylığı kabul ettim" dedi.

İhsanoğlu, milletvekilliği seçimlerinde aday olması için kendisine halktan büyük talep geldiğini belirterek, “Bu çerçevede bir değerlendirme yaptım, bundan kaçmayı kendi millet ve vatan anlayışıma aykırı buldum ve sayın Bahçeli’nin çok önceden yapmış olduğu nazik teklifin tekrar edilmesi neticesinde kabul ettim” açıklamasında bulundu.

MHP’nin İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı İhsanoğlu bugün il başkanlığını ziyaret etti. MHP İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ile bir süre görüşen İhsanoğlu, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Ülkenin bir kutuplaşmanı içine sürüklenmek istendiğini söyleyen İhsanoğlu, “MHP’nin Yeniden demokrasi tesis etme anlamında çok önemli hizmetleri olacağına inanıyorum” dedi.

Basın toplantısı öncesinde MHP’lilerle birlikte partisinin bozkurt işaretini yapmaya çalışan İhsanoğlu zor anlar yaşadı. İhsanoğlu tüm denemelerine rağmen bozkurt işaretini bir türlü yapamayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP başta olmak üzere bazı muhalefet partilerinin ‘çatı adayı’ olarak Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yarışmıştı.

İşte o anlar: