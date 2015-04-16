T24 LogoT24 Logo
Yaşam

MHP adayı Ekmeleddin İhsanoğlu bozkurt işareti yapmaya çalıştı ama...

MHP’lilerle birlikte partisinin bozkurt işaretini yapmaya çalışan Ekmeleddin İhsanoğlu zor anlar yaşadı

16 Nisan 2015 21:25

MHP'den İstanbul Milletvekili adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu, partisinin il başkanlığını ziyaretinde bir türlü bozkurt işareti yapamadı. Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İhsanoğlu, "Sayın Bahçeli'nin çok önceden yapmış olduğu nazik teklifin tekrar edilmesi neticesinde adaylığı kabul ettim" dedi.

İhsanoğlu, milletvekilliği seçimlerinde aday olması için kendisine halktan büyük talep geldiğini belirterek, “Bu çerçevede bir değerlendirme yaptım, bundan kaçmayı kendi millet ve vatan anlayışıma aykırı buldum ve sayın Bahçeli’nin çok önceden yapmış olduğu nazik teklifin tekrar edilmesi neticesinde kabul ettim” açıklamasında bulundu.

MHP’nin İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı İhsanoğlu bugün il başkanlığını ziyaret etti. MHP İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ile bir süre görüşen İhsanoğlu, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Ülkenin bir kutuplaşmanı içine sürüklenmek istendiğini söyleyen İhsanoğlu, “MHP’nin Yeniden demokrasi tesis etme anlamında çok önemli hizmetleri olacağına inanıyorum” dedi.

Basın toplantısı öncesinde MHP’lilerle birlikte partisinin bozkurt işaretini yapmaya çalışan İhsanoğlu zor anlar yaşadı. İhsanoğlu tüm denemelerine rağmen bozkurt işaretini bir türlü yapamayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP başta olmak üzere bazı muhalefet partilerinin ‘çatı adayı’ olarak Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yarışmıştı.

İşte o anlar:

 

ETİKETLER

ekmeleddin ihsanoğlumhpistanbuladay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24