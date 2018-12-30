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Politika

MHP, 402 belediye başkan adayını açıkladı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için partisinin kesinleşen 402 belediye başkan adayını açıkladı

30 Aralık 2018 19:58

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçim için partisinin kesinleşen 402 belediye başkan adayını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Genel Merkez Seçim Komisyonu\'nun değerlendirmesi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli\'nin onayı ile yerel seçim için 402 belediye başkan adayının kesinleştiğini duyurdu. Durmaz\'ın paylaştığı adaylar arasında 15 ilin belediye başkan adayı da yer aldı. Buna göre MHP; Adıyaman\'da Rıfat Erdem, Ağrı\'da Servet Al, Artvin\'de Mustafa Polat, Bolu\'da İbrahim Doğan, Hakkari\'de Nevzat Doğan, Muş\'ta Şerefettin Yatci, Siirt\'te Muzaffer Furat, Sinop\'ta Hasan Demir, Tokat\'ta Adnan Özmen, Tunceli\'de Mücella Saler, Uşak\'ta Muhammet Fatih Erdoğan, Batman\'da Hayrettin Bektaş, Şırnak\'ta Bahar Cavlak, Kilis\'te Ömer Yabancı ve Düzce\'de Erdoğan Bıyık ile yarışacak.
Listede ayrıca İstanbul Beşiktaş\'ta Serkan Toper, Maltepe\'de Ahmet Baykan ve Silivri\'de Volkan Yılmaz\'ın isimleri yer aldı. Listedeki diğer isimler ise ilçe ve belde belediye başkan adaylarından oluşuyor.

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