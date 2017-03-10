MHP, 4 muhalif ismi oy birliği ile ihraç etti

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan’ın parti tüzüğünün 11, 79 ve 81'inci maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Merkez Disiplin Kurulunca yapılan müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile İsmail Ok, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve Sinan Oğan'ın parti tüzüğünün 78/4- (e) ve (h) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden “kesin çıkarma” cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildiği ifade edildi.

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