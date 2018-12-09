MHP, 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı (1) 

ANKARA (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) 12\'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Buna göre MHP\'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:
\"Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya
Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan
Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı
Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci
Bilecik Merkez Bilecik il Akın Atakan
Bingöl Merkez Bingöl il Mehmet Ziya Buyankara
Bitlis Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz
Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan
Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan\"