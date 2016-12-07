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Spor

MHK Başkanı: UEFA hakem notları gizlidir, hakemler geçer not alır

Yusuf Namoğlu, 5 numaralı pozisyondaki hakemin maç alamayacağını ileri sürdü

07 Aralık 2016 18:36

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu Dinamo Kiev-Beşiktaş maçının hakem üçlüsüne geçer not verileceğini söyledi.

Yusuf Namoğlu, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçını yönetimiyle ilgili şunları söyledi: "UEFA Gözlemciler Kurulu Başkanı İskoç Hugh Douglas. Orta Hakem Thomson İskoç. Gözlemci ise Çek Cumhuriyeti'nden Miroslav Tulingen. Buradan hakem triosuna kötü not çıkar mı? Pek ihtimal dahilinde değil. Bana göre orta ve 5 numaralı pozisyondaki hakemin notu 7.9 (Kötü performans. Maç alamaz) olmalı." dedi.

Namoğlu, tartışmalı pozisyonları şu şekilde anlattı:

Penaltı kararı yanlış: Penaltı pozisyonuna neden olan koşu Dinamo Kievli Gonzales ile Andreas Beck arasında başlıyor. Ceza sahasına girerken, Dinamolu oyuncu kolunu açıyor ve Beck'e aşırı fiziki bir temas uyguluyor. Net faul. Hakem arkada koşu pozisyonunda. Bakıyor ancak düdük çalmıyor. Penaltıyı işaret eden 5 numaralı pozisyondaki hakem oluyor. Karar tamamen yanlış.

Altıncı gol net ofsayt. Sahnede yine 5 numaralı pozisyondaki yardımcı hakem var. Ofsaytı kaçırıyor. İki net poziyondan birinin penaltı ile alakası yok. Dolayısıyla çıkan kırmızı yanlış.İkincisi, altıncı gol kesin ofsayt, golün iptali gerekir. Bu da yanlış.

UEFA'da hakem notları çok gizlidir ve açıklanmaz. Tahmince, İskoç hakemlere, maçın gözlemcisi Çek Miroslav Tulingen geçer not vermiş olmasıdır"

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