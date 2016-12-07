Andreas Beck: Faulü bize verdi sandım

Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftasında Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olan Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Andreas Beck, penaltı kararında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Maça damga vuran pozisyonlardan birinde yer alan Beck, karşılaşma sonunda konuştu.



Penaltı pozisyonunu detaylı bir şekilde açıklayan Beck, "Rakip omzumdan temas etti ve koştuğunda da bu durumda ister istemez yere düşersin. Hakem düdük çalınca lehimize bir karar verdiğini düşündüm.



Sonra penaltı verdi ve şaşkınlık yaşadım. Üzerine kırmızı kart da görünce daha büyük şaşkınlık yaşadım. Çok üzgünüz kızgınız. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Bu maçta böyle birşey yaşamak bizi çok üzdü." ifadelerini kullandı.