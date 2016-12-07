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Spor

Beşiktaş maçında yanlış penaltı veren hakemin ilk hatası değil!

Craig Thomson, Celtic - Dundee United maçında da yanlış bir kırmızı kart göstermişti

07 Aralık 2016 03:48

UEFAŞampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile oynadığı maçta yanlış bir penaltı kararı veren hakem Craig Thomson, daha önce de büyük bir hataya imza atmıştı.

İskoç hakem geçen sezon Celtic ile Dundee United arasında oynanan maçta da verdiği kararla  Ada'da büyük tepki çekmişti. Thomson, Celtic - Dundee United maçında Calum Butcher ile Virgil van Dijk arasındaki mücadeledenin ardından Virgil van Dijk ve Paton'u kırmızı kart ile oyun dışına atmıştı.

Dundee United Kulübü karşılaşma sonrası olayda Butcher'ın olduğunu, Paton'un olayla ilgisi olmadığını öne sürerek federasyona başvurmuştu. İskoç hakem daha sonra bu kararından dolayı özür de dilemişti.

 

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