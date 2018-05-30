MGK'da, seçim güvenliği, terörle mücadele ve Suriye konusu görüşüldü

ANKARA (DHA) - MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yapılan açıklamaya göre toplantıda, seçim güvenliği, terörle mücadele ve Suriye konusu görüşüldü.

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılılı açıklamada alınan kararlar şu şekilde: \"Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ile güvenlik güçlerince kamu düzeni ve güvenliğini, toplumun huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik girişimlere karşı alınan tedbirler çok yönlü olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, yurt içinde ve dışında başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı üstün başarıyla sürdürülen operasyonlara, aynı azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altı çizilmiş; Türkiye\'ye yönelik tüm terör tehditleri ortadan kalkana kadar sürecek bu operasyonların, diplomasinin imkânlarıyla da desteklenerek, kısa ve orta vadede somut sonuçlara ulaştırılması için gereken adımların behemehâl atılacağı belirtilmiştir.

FİLİSTİN-KUDÜS\'DEKİ SON GELİŞMELER ETRAFLICA DEĞERLENDİRİLMİŞTİR

Ayrıca, proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren, teröristleri korumak için her türlü bahaneyi üreten ülkelerin, terör örgütleri arasında ayırım yapmadan uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Filistin\'de yaşanan vahim hadiseler ile Kudüs\'ün kutsiyetine ve statüsüne halel getiren son gelişmeler etraflıca değerlendirilmiştir. Sadece insani ve hukuki haklarını arayan onlarca masum Filistinlinin hayatını yitirmesi ve binlercesinin yaralanmasıyla neticelenen katliam lanetlenmiş; başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması suretiyle iki devletli çözüme dayalı barış zeminini tahrip eden her türlü girişim şiddetle kınanmıştır. Türkiye\'nin her zaman ve her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, bu desteğin önümüzdeki dönemde de birleşmiş milletler ve islam işbirliği teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda sürdürüleceği teyit edilmiştir.

EGE VE DOĞU AKDENİZ\'DEKİ KIŞKIRTMALAR KARŞISINDA ...

Türkiye\'nin daima barış ve istikrardan yana olduğuna işaret edilerek, Birleşmiş Milletler kararları ile uluslararası hukuk normları başta olmak üzere, ikili antlaşmalara bağlı olduğu, bütün ülkelerin hak ve menfaatlerine saygı duyduğu hassaten vurgulanmış; ülkemizin karada, denizde ve havada kendi hak ve menfaatlerini korumadaki kararlılığı bir kez daha güçlü şekilde beyan edilmiştir. Bu bağlamda; Ege ve Doğu Akdeniz\'deki kışkırtmalar karşısında; türkiye\'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmeyeceği vurgulanmıştır.

SURİYE MESELESİNE TARAF OLAN ÜLKELERİN, ÖNCELİKLE BARIŞ VE HUZURUN SAĞLANMASI ...

Suriye meselesine taraf olan ülkelerin, öncelikle barış ve huzurun sağlanması ile insani acılara son verilmesine yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği, Irak\'taki gelişmelerin de yakından takip edildiği ifade edilmiştir.

24 HAZİRAN SEÇİM GÜVENLİĞİ

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 27. dönem milletvekili genel seçiminin, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi için alınan tedbirler hakkında kurul\'a bilgi sunulmuştur. \"



