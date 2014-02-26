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MGK'da gündem 'ulusal güvenliği tehdit eden yapılanmalar'

MGK toplantısından sonra açıklanan bildiride 'ulusal güvenliği tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler görüşüldü' denildi

26 Şubat 2014 20:47

Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu ileri sürülen ses kaydının internette yayını ve "Paralel yapı tarafından binlerce insanın dinlendiği" iddiasının yayımlanmasından sonra yapılan ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı ertesinde yapılan açıklamada gündemdeki konular arasında "ulusal güvenliği tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler" olduğu da açıklandı. 

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal güvenliği tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler görüşüldü. Mahalli idareler seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleşmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir.

"Ülke genelinde güvenliği ilgilendiren hususlar ve yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş; Bu kapsamda halkımızın huzurunu ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler görüşülmüştür. Mahalli idareler seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleşmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir."

Bildiride; ulusal güvenliği tehdit eden yapılanmalar ifadesine yer verilmesi, hükümetin Gülen cemaatine karşı başlattığı çok yönlü operasyonun bir devlet tavrı haline geldiğinin açıkça ilanı niteliği de kazandı.

 

Suriye değerlendirildi

 

Bildiride, Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de cereyan eden gelişmelerin Türkiye açısından doğurduğu güvenlik sorunu ve bu çerçevede yürütülen faaliyetler kapsamlı bir şekilde müzakere edilmiştir. Ülkede hüküm süren çatışma ortamının halkın meşru talep ve beklentileri doğrultusunda sona erdirilmesi ve çözüme kavuşturulmasına matuf çabalar değerlendirilmiştir. Ayrıca ülkemizde bulunan ve sayıları 700 bini aşan Suriyelilerin durumu ve bunların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.

 

İran'la ilişkilerde ilerleme

 

Toplantıda son olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerin ülkemize ve bölgemize etkileri görüşülmüş, bu çerçevede İran'la ikili ilişkilerimizde kaydedilen ilerlemeler ile Irak'taki son durum ele alınmıştır. Irak'taki sıkıntıların çözüme kavuşturulmasının sadece bu ülkenin değil, bölgemizin barış ve istikrarına katkı sağlayaacğına dikkat çekilmiştir."

 

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