MGK: Halkın güvenliği için ilave tedbirler konuşuldu

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızın devamı, uluslararası toplumla koordinasyon ve işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır" denildi.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, halkın huzur ve güvenliğini temin amacıyla yürütülen faaliyetlerin görüşüldüğü, bu kapsamda sarf edilen çabaların kalıcı netice vermesi için alınması gerekli ilave tedbirlerin değerlendirildiği belirtilerek, "Tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızın devamı, uluslararası toplumla koordinasyon ve işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır" denildi.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda Irak'ta meydana gelen gelişmelerin görüşüldüğü ifade edilerek, "Bu ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik desteğimizin sürdürüleceği vurgulanmış, Türkiye -Irak ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi yönündeki irademiz teyit edilmiştir" denildi.

İşte MGK bildirisi

Milli Güvenlik Kurulu Olağan toplantısı sonrası, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların görüşüldüğü, tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılığın devam ettiğinin vurgulandığı bildirildi.

Terör örgütleriyle mücadelemiz deva edecek

4 saat süren Milli Güvenlik Kurulu'nun nisan ayı olağan toplantısı toplantısı sonrası bildiri yayımlandı. Terör örgütleriyle mücadele kararlılığının sürdürüleceğinin vurgulandığı bildiride, "Halkımızın huzur ve güvenliğini temin amacıyla yürütülen faliyetler görüşülmüş. bu kapsamda sarf edilen, çabaların kalıcı netice vermesi için alınması gerekli ilave tedbirler değerlendirilmiştir. Tüm terör örgütleri ile mücadelede kararlığımızın devamı ulusalaraarası toplumla kordinasyon ve işbirliğinini önemi bir kez daha vurgulanmıştır" denildi.

Suriye'deki gelişmeler

Toplantıda Suriye'deki son gelişmelerinde değerlendirildiği belirtilirken, "Suriye'deki gelişmelerin insani boyutu, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik etkileri de dahil olmak tüm ayrıntılar görüşüdü. Önümüzdeki günlerde atılacak adımlar değerlendirildi. Ülkemizdeki barınma merkezlerinde misafir edilen sayıları 200 bine yaklaşan Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalar da gözden geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Irak'a destek sürecek

Irak'ta istikrarın sağlanması için gerekli desteğin sürdürüleceğine dikkat çekilirken, "Irak'ta meydana gelen gelişmeler,görüşülmüştür. Bu ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik desteğimiz sürdürülecek. Türkiye Irak ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi yönündeki irademiz teyit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ortadoğu'da barış süreci

Ortadoğu'daki barış süreci ile ilgili olarak ise, "Barış sürecine ivme kazandırılması doğrultusundaki çabalar ve Filistinli gruplar arasındaki iç uzlaşı sürecinde meydana gelen gelişmeler değerlendirilmiştir" denildi.