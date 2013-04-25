T24 LogoT24 Logo
Gündem

MGK: Halkın güvenliği için ilave tedbirler konuşuldu

Kandil'de yapılan açıklamanın ardından MGK'dan da bir açıklama geldi

25 Nisan 2013 21:52

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızın devamı, uluslararası toplumla koordinasyon ve işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır" denildi.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, halkın huzur ve güvenliğini temin amacıyla yürütülen faaliyetlerin görüşüldüğü, bu kapsamda sarf edilen çabaların kalıcı netice vermesi için alınması gerekli ilave tedbirlerin değerlendirildiği belirtilerek, "Tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızın devamı, uluslararası toplumla koordinasyon ve işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır" denildi.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda Irak'ta meydana gelen gelişmelerin görüşüldüğü ifade edilerek, "Bu ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik desteğimizin sürdürüleceği vurgulanmış, Türkiye -Irak ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi yönündeki irademiz teyit edilmiştir" denildi.

 

İşte MGK bildirisi

 

Milli Güvenlik Kurulu Olağan toplantısı sonrası, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların görüşüldüğü, tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılığın devam ettiğinin vurgulandığı bildirildi.

 

Terör örgütleriyle mücadelemiz deva edecek

 

4 saat süren Milli Güvenlik Kurulu'nun nisan ayı olağan toplantısı toplantısı sonrası bildiri yayımlandı. Terör örgütleriyle mücadele kararlılığının sürdürüleceğinin vurgulandığı bildiride, "Halkımızın huzur ve güvenliğini temin amacıyla yürütülen faliyetler görüşülmüş. bu kapsamda sarf edilen, çabaların kalıcı netice vermesi için alınması gerekli ilave tedbirler değerlendirilmiştir. Tüm terör örgütleri ile mücadelede kararlığımızın devamı ulusalaraarası toplumla kordinasyon ve işbirliğinini önemi bir kez daha vurgulanmıştır" denildi.

 

Suriye'deki gelişmeler

 

Toplantıda Suriye'deki son gelişmelerinde değerlendirildiği belirtilirken, "Suriye'deki gelişmelerin insani boyutu, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik etkileri de dahil olmak tüm ayrıntılar görüşüdü. Önümüzdeki günlerde atılacak adımlar değerlendirildi. Ülkemizdeki barınma merkezlerinde misafir edilen sayıları 200 bine yaklaşan Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalar da gözden geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

 

Irak'a destek sürecek

 

Irak'ta istikrarın sağlanması için gerekli desteğin sürdürüleceğine dikkat çekilirken, "Irak'ta meydana gelen gelişmeler,görüşülmüştür. Bu ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik desteğimiz sürdürülecek. Türkiye Irak ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi yönündeki irademiz teyit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

 

Ortadoğu'da barış süreci

 

Ortadoğu'daki barış süreci ile ilgili olarak ise, "Barış sürecine ivme kazandırılması doğrultusundaki çabalar ve Filistinli gruplar arasındaki iç uzlaşı sürecinde meydana gelen gelişmeler değerlendirilmiştir" denildi.

 

ETİKETLER

mgkmurat karayılankandilgeri çekilme

İlgili Haberler

PKK: 8 Mayıs'ta 'aşamalı' çekilme başlıyor, anayasal reform bekliyoruz

İlk kitlesel silahlı eylemini 29 yıl önce yapan PKK, en kapsamlı çekilme duyurusunu yaptı: Devam eden hazırlıklar temelinde geri çekilme, 8 Mayıs 2013 tarihinde başlayacaktır

PKK'nın çekilme kararı için kim ne dedi?

Murat Karayılan'ın yaptığı açıklamaya ilk tepkiyi AKP'den geldi

Dünya basını PKK'nın çekilme bildirisi hakkında ne dedi?

BBC: 30 yıldır süren savaş boyunca 40 bin kişi öldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24