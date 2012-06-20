MGK, 'darbe tutanakları'nı Meclis’e gönderemeyeceğini açıkladı

- Hülya Karabağlı

ANKARA

MGK Genel Sekreterliği, darbe öncesi ve sonrasında yapılan tarihi toplantıların görüşme tutanaklarını isteyen Meclis Komisyonuna vize çıkarmadı. MGK GenelSekreterliği, atıfta bulunduğu yasasının ilgili maddesini gerekçe göstererek belgeleri gönderemeyeceğini bildirdi. Komisyon üyesi CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, “TBMM’den gizli kapaklı işler yapılıyorsa bu ülkede demokrasiden söz edilemez” dedi.

MGK’den Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu’na Genel Sekreter Muammer Türker imzalı yanıtta şöyle dendi: 2945 sayılı MGK ve genel sekreterliğinin 10. Maddesine göre değerlendirilmesini saygılarımla arz ederim”.

Şeker: Her şey açık olmalı

CHP’li Mehmet Şeker, MGK’den gelen yanıtın kendisini şaşırtmadığını söyledi. “ TBMM’den gizli kapaklı işler yapılıyorsa bu ülkede demokrasiden söz edilemez “ diyen Şeker, “ Darbelere giden süreçleri anlamamız için bu belgeler önemliydi. Çünkü, şahısların anlattıklarında yanılma ya da unutma payı olabilir. Ama, belgeler öyle değil. Biz, MGK’den, bu nedenle darbe ve muhtıra öncesi ve sonrasının görüşme tutanaklarını istemiştik. Ama, olumsuz yanıt vermişler”.

Yasa ne diyor:

MGK Genel Sekreterliği, ret gerekçesini yasasını 10. Maddesine dayandırdı. “Görüşme Tutanakları” başlıklı madde şöyle:

- Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir.

Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar Milli Güvenlik Kurulunun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayınlanabilir.