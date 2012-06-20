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Politika

MGK, 'darbe tutanakları'nı Meclis’e gönderemeyeceğini açıkladı

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu, ilk olumsuz yanıtı kritik süreçlerin önemli adresi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden ( MGK) aldı.

20 Haziran 2012 22:54

 

- Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

MGK Genel Sekreterliği, darbe öncesi ve sonrasında yapılan tarihi toplantıların görüşme tutanaklarını isteyen Meclis Komisyonuna vize çıkarmadı. MGK  GenelSekreterliği,  atıfta bulunduğu yasasının ilgili maddesini gerekçe göstererek  belgeleri gönderemeyeceğini bildirdi. Komisyon üyesi CHP   Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, “TBMM’den gizli kapaklı  işler yapılıyorsa bu ülkede demokrasiden söz edilemez” dedi.

MGK’den Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu’na Genel Sekreter Muammer Türker imzalı  yanıtta şöyle dendi: 2945 sayılı  MGK ve genel sekreterliğinin 10. Maddesine göre  değerlendirilmesini  saygılarımla arz ederim”.

 

Şeker: Her şey açık olmalı

 

CHP’li Mehmet Şeker, MGK’den gelen yanıtın kendisini şaşırtmadığını söyledi. “ TBMM’den gizli kapaklı işler yapılıyorsa bu ülkede demokrasiden söz edilemez “ diyen Şeker,  “ Darbelere giden süreçleri anlamamız için  bu belgeler önemliydi.  Çünkü, şahısların anlattıklarında yanılma ya da unutma payı olabilir.  Ama, belgeler öyle değil.  Biz, MGK’den, bu nedenle darbe ve muhtıra öncesi ve sonrasının görüşme tutanaklarını  istemiştik.  Ama, olumsuz yanıt vermişler”.

 

Yasa ne diyor:

MGK Genel Sekreterliği, ret gerekçesini  yasasını 10. Maddesine   dayandırdı.   “Görüşme  Tutanakları” başlıklı  madde şöyle:

- Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir.

Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar Milli Güvenlik Kurulunun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayınlanabilir.

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