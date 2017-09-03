MFÖ yeni şarkıları ile Bodrumlularla buluştu

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- TÜRK pop müziğinin köklü gruplarından Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur\'dan oluşan MFÖ grubu, Bodrum\'da konser verdi. Konserine yeni albümlerindeki şarkılarla başlayan MFÖ, daha sonra sevilen şarkılarını sevenleri ile birlikte söyledi.

Kerki ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen konserde Türk pop müziğinin efsane gruplarından MFÖ Bodrum\'da sahneye çıktı. Bodrum Antik Tiyatro’daki konseri, aralarında Yeşim Salkım, Semiyan Midyat, \'Adı Efsane\' dizisi oyuncuları Cem Yiğit Üzümoğlu, Baran Bölükbaşı ve Kaan Sevi’nin de bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Sevenleri, MFÖ grubu üyelerini sahnede alkışlayarak karşıladı. Mazhar Alanson, konsere yeni albümleri \'Kendi Kendine\'den şarkılarla başlayacaklarını belirterek, “Şarkıları hep beraber söyleyemeyeceğiz. Çünkü yeni albümden öncelikle 3 parça sunacağız. Dolayısıyla o koromuz oluşmayacak. Fakat siz de dinleyeceksiniz mecburen” dedi. \'Aşkın Kenarından\' isimli şarkıyla konsere başlayan MFÖ, \'Emin misin\' ve \'Beyaz Sayfa\' şarkılarıyla devam etti. Alanson, konserin kalabalık olması nedeniyle, “Bodrum\'da da öyle bir seyirci oluyor ki Harbiye Açıkhava\'da çıkarız, öyle bir orada heyecanlanırız. Burası da başka bir Harbiye, çok dikkatli olmamız lazım” dedi.

\'Ele güne karşı\', \'Mazeretim var\' gibi sevilen şarkılarını da seslendiren grup, şarkıları hayranlarıyla beraber söyledi.

Yaklaşık iki saat süren konser sonunda MFÖ hayranları, grubu ayakta alkışladı.

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