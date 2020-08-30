MFÖ’nün iptal edilen konserinin sırrı çözüldü

MFÖ, Bodrum'daki konserin bilet satışı yapılmadığı için iptal edildiğini yalanladı. Organizasyon şirketi ise bilet satışından 51 bin TL gelir elde edildiğini, MFÖ'nün 70 bin TL talep etmesi üzerine konserin gerçekleşmediğini açıkladı.

MFÖ'nün, Bodrum'daki konserinin bilet satışı yapılmadığı için iptal edildiği yönünde çıkan iddialara açıklama geldi.

MFÖ’nün Bodrum’da 27 Ağustos’ta yapılması planlanan konseri iptal edilmişti. Sosyal medyada “Konser için hiç bilet satılmadı ve bu yüzden iptal oldu” şeklinde yorumlar gelirken, söz konusu iddialar hakkında Kerki/Solfej organizasyon bir açıklama yaptı.

İddiaların doğru olmadığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"27 Ağustos akşamı yapılması planlanan M.F.Ö. Bodrum Antik Tiyatro Konseri için satılan resmi bilet 401 (dört yüz bir) adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51.000 (elli bir bin) Türk lirasıdır.

Bu sayı grup üyeleri ve menajerleri ile paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde konserin tüm bilet satış gelirlerini kendilerine bırakarak organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70.000 TL talep etmesi neticesinde firmamız ve grup arasında mevcut durum münazara edilmiş, bu görüşmeler sonunda alınan ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır.

27 Ağustos MFÖ Bodrum Antik Tiyatro performansı ile ilgili çeşitli mecralarda yer alan yanlış bilgilerin ve asılsız haberlerin dikkate alınmamasını rica eder, sağlıklı günler dileriz."