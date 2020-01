Mezun oldukları okulda öğretmenlik yapıyorlar

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da 71 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden 17 yıl önce mezun olan Ayşe Çan (34) ile 31 yıl önce mezun olan Mürüvvet Burkan (48), şimdi aynı eğitim kurumunda öğrencilerine eğitim vermenin gururunu yaşıyor.

Manisa\'da 1947 yılından beri hizmet veren Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ndeki 2 öğretmen, mezun oldukları okulda öğretmenlik yaparak, gelecek nesilleri yetiştiriyor. Liseden 17 yıl önce mezun olan Ayşe Çan, büro yönetimi ve sekreterlik, 31 yıl önce mezun olan Mürüvvet Burkan ise muhasebe ve finansman öğretmeni olarak mezun oldukları okulda görev yapıyor.

Mezunu olduğu Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde 4 yıldır öğretmen olarak görev yapan Ayşe Çan, öğrencilerini geleceğe hazırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mezun olduğu okulda öğretmen olmanın çocukluk hayali olduğunu belirten Çan, \"Bu hayalim gerçeğe dönüştü. Okuldan birincilik ile mezun olmuştum. Beni okutan 2 öğretmenime çok özeniyordum. Onlar da beni çok destekledi ve bana güç verdi. Bir zamanlar öğrenci olarak bulunduğum sınıflarda şimdi öğretmen olarak öğrencilerime ders veriyorum. Sınıfımdaki her öğrencinin en iyi şekilde okuması için çaba harcıyorum. Tek düşüncem ve hayalim onların da benim gibi üniversite mezunu olarak mesleklerini bir an önce ellerine alması\" dedi.

19 YILDIR AYNI OKULDA ÖĞRETMEN

Mezun olduğu okulda 19 yıldır öğretmen olarak görev yapan Mürüvvet Burkan da bunun kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Kendi okudukları dönem ile bu dönemdeki öğrencilik yıllarının kıyas edilemeyeceğini vurgulayan Burkan, \"Okuduğum okulda öğretmenlik yapmak bambaşka bir duyguydu. O yıllar zor olsa da güzeldi. Öğrencilik yıllarımızı karşılaştırmak mümkün değil. Hem disiplin hem de ders geçme sistemi, hepsi çok farklı. Eskiye göre her şey artık çok daha kolaylaştı. Ancak düzen ve disiplin her zaman başarıyı getirir. Bizim dönemimizdeki öğrencilerin yaklaşık yüzde 80\'i şu an bir yerlerde çalışıyor, bazılar da emekli oldu. Buradaki öğrencilerin ruh halini, sıkıntılarını biliyorum ve onları çok seviyorum. Umarım diğer öğretmen arkadaşlarımla birlikte onlara faydalı olur ve buradan başarılı kişiler çıkarırız\" diye konuştu.

Müdür Hüseyin Çolak ise yıllar önce okuldan mezun olan 2 öğrencinin şimdi aynı sıralarda öğretmenlik yapmasının güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, \"Öğretmenlerimiz okulda öğrencilerimiz için rol model teşkil ediyor. İnanıyorum ki öğrencilerimizde 2 öğretmenimizi örnek alarak geleceklerine yön veriyorlar\" ifadelerini kullandı.



