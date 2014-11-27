Mezdeke üyesi tazminat davasını kazandı, estetik cerrah 2 saat sonra öldü!

Mezdeke üyesi Aynur Kanbur, Plastik ve Estetik Cerrahı Güner Uysal’a açtığı davayı kazandı. Uysal, karar duruşmasından 2 saat sonra kalp krizi geçirerek öldü.

Mezdeke dans grubunun üyelerinden Aynur Kanbur (47), meme kanseri nedeniyle radyoterapi görürken oluşan kitle için üç kez estetik ameliyat oldu. Ameliyat sonucunda göğsünde kalıcı dikiş izleri oluşunca İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak doktoru Güner Uysal’a 50 bin liralık dava açtı.

Özge Eğrikar’ın Hürriyet’teki haberine göre, Kanbur, dava dilekçesinde mesleği gereği fiziğine önem verdiğini belirterek “Sağ göğsümde çıkan kitle nedeniyle meme kanseri olduğum anlaşıldı. Radyoterapi görmek zorunda kaldım. Bu, göğsümdeki silikonda kapsülleşme oluşturdu. Plastik ve Estetik Cerrahı Güner Uysal’a gittim. Yapılan üç ameliyat sonrası sağ göğsümde dikiş izleri oluştu. Tüm tedavilere rağmen bu dikiş izleri geçmediği gibi psikolojim bozuldu. Doktorun yanlış ve eksik tıbbi müdahalesinden dolayı bu davayı açtım” dedi.

Güner Uysal ise suçlamaları reddederek, “Kendisi bana meme protezi yaptırmak üzere başvurmuştu. Ameliyatlar başarılı geçti. Ancak hasta bana meme protezinin olmadığını, ağrılar ve sızılar çektiğini söyledi. İkinci ameliyatta kapsülü kırdık, yani sertleşmiş dokuları çıkardık. Düzelme olmadı. Üçüncü ameliyatta bu defa protezi çıkarıp daha büyük bir protez koydum, ancak bir sonuç alamadık. Daha sonraki aşamalarda hastanın radyoterapi tedavisi gördüğünü anladık. Radyoterapi, bizim tedavilerimize engel oluyordu. Kemoterapi aldığını gizlemiş olabilir, suçsuzum” diye savunma yaptı.

Üç yıl süren yargılama sonunda önceki gün görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Güner Uysal’ı haksız buldu ve 17 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Ancak Güner Uysal, mahkeme kararının açıklanmasından 2 saat sonra muayenehanesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin Uysal’ı hayata döndürmeye çalıştığını belirten avukat Nilay Işık, “Yapılan tüm müdahalelere rağmen müvekkilim kurtarılamadı” dedi.