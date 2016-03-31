Mezdeke grubu danscısı Aynur Kambur'un ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Fulya’daki evinden çöp atmak için çıktığı sırada meçhul bir silahlı saldırıya kurban giden Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kanbur’un son görüntüleri ortaya çıktı.

Habertürk, Kanbur’un ölümünden önce evine girdiği anlara ait görüntülere ulaştı. Kanbur, geçtiğimiz perşembe akşamı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. 1 kurşun yüzüne, 5 kurşun da vücuduna isabet eden Kanbur olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı kayıplara karıştı. Polis katil zanlısının izini sürerken, genç kadının öldürülmeden 4 saat önce Şişli’de bir spor salonunda görüldüğü kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilini otoparka bıraktıktan sonra salona giren Kanbur, bu sırada ise elindeki cep telefonuyla mesajlaşıyor. Cinayet Masası ekipleri, katil zanlısının tespit edilerek yakalanması için Aynur Kanbur’un bulunduğu bölgelerdeki tüm kamera görüntülerini mercek altına aldı. Kanbur, ailesi ve dostları tarafından geçtiğimiz cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanmıştı.