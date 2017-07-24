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Yaşam

Mezarlıkta çiftetelli oynayan 2 işçi işten atıldı

Görüntüyü, aynı statüde çalışan A.Ç. adlı kadının çekerek sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra sosyal medyada ve internet sitelerinde yayıldığı öne sürüldü

24 Temmuz 2017 21:47

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 'Toplum Yararına Çalışma Programı' (TYÇP) kapsamında belediye mezarlıklar müdürlüğünde görevlendirilen 2 kadın, mezarlıkta çiftetelli oynarken çekilen videonun sosyal medyada yayılması ardından işten çıkarıldı.

Birgün'ün haberine göre, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nce 6 ay geçici işçi olarak Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevlendirilen Y.A. adlı kadının, Şehir Mezarlığı'nda temizlik yaparken müzik eşliğinde çiftetelli oynarken çekilen görüntüsü yayınlandı. Görüntüyü, aynı statüde çalışan A.Ç. adlı kadının çekerek sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra sosyal medyada ve internet sitelerinde yayıldığı öne sürüldü.

Ereğli Belediyesi, söz konusu videonun hızla yayılması ve tepki çekmesi ardından inceleme başlattı. İnceleme sonunda 2 kadın işçinin iş akitlerine son verildi.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Görüntüde yer alan Y.A. isimli kadın işçinin ve görüntüyü çeken A.Ç. isimli kadın işçinin TYÇP kapsamında İş-kur tarafından Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde görevlendirilen 6 aylık geçici işçiler olduğu tespit edilmiştir. Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğünde görevlendirilen personelin işe başlamadan önce verilen eğitimde, mezarlıklardaki çalışma koşulları ve uyulması gereken kurallar tebliğ edilmesine rağmen, görüntülere yansıdığı şekilde Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin kurumsal kimliğine uymayan, hizmetleriyle bağdaşmayan görüntüler üzerine her iki TYÇP'li personelin 25 Temmuz 2017 tarihinden itibaren belediyedeki iş akitlerine son verilmiştir. Gerekli evraklar, İş-Kur Karadeniz Ereğli Şubesi'ne gönderilmiştir."

 

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