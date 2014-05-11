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'Mezarına diktiğim çiçekler, Berkin'i vuranların annelerine hediye olsun'

Sami Elvan, Anneler Günü için oğlu Berkin’in mezarına bir kasa çiçek ekerek, ‘Çiçek getirdim, oğlumun gönlünü almak için. Aslında annesine veremediği hediyelerin karşılığı onlar’ dedi

11 Mayıs 2014 16:03

Gezi Parkı eylemleri sırasında başına isabet eden biber gazı kapsülüyle ağır yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, Anneler Günü'nde oğlunun mezarına çiçek dikti.

Sami Elvan, “Çiçek getirdim, oğlumun gönlünü almak için. Aslında annesine veremediği hediyelerin karşılığı onlar. Bundan sonra Berkin’i vuranların, dileğim onların annelerine hediyesi olsun bu çiçekler" dedi.

Özkan Arslan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Sami Elvan, eşi Gülsüm Elvan Almanya’da olduğu için oğlunun Feriköy Mezarlığı’ndaki mezarına yalnız geldi. Yanında getirdiği bir kasa çiçeği mezara diken Sami Elvan, uzun uzun oğlunun mezar taşını öptü. Konuşurken duygulanan Sami Elvan," Annesiyle dün akşam konuştum. Bugün Anneler Günü ve bizim için çok acı bir gün. Çiçek getirdim, oğlumun gönlünü almak için. Aslında annesine veremediği hediyelerin karşılığı onlar. Bugün Berkin aramızda yok. Onu aramızdan alanlara karşı yaptığımız bir şey aslında. Annesine karşı Berkin’in duygularını yansıtmak aslında. Annesi Almanya’da ben buradan fotoğraflarını göndereceğim. Bundan sonra dileğim Berkin’i vuranların, onların annelerine hediyesi olsun bu çiçekler" dedi.

 

Geçen yıl ablalarıyla annesine hediye almıştı

 

Sami Elvan, geçtiğimiz Anneler Günü'nde Berkin’in annesine, ablalarıyla birlikte hediye aldığını belirterek, "Ne aldığını söylemek istemiyorum. Benim desteğimle almışlardı. Ne aldıkları önemli değil. Hediyenin yanı sıra çiçek de almıştı" dedi. 

 

Ne kadar adil yargılanırlar zaman gösterecek

 

Soruşturmanın son durumu ile ilgili de konuşan Sami Elvan, "Şu an görüntülerden anladığımız kadarıyla her şey belli. Dileğimiz bundan sonraki süreçte onların adil bir şekilde yargılanması. Artık ne kadar adil yargılanırlar zaman gösterecek. "

 

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