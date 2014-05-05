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Berkin Elvan soruşturmasında ikinci bilirkişi raporu da savcılıkta

Berkin Elvan soruşturmasında TOMA'dan elde edilen görüntülerle ilgili ikinci bilirkişi raporu savcılığa ulaştı

05 Mayıs 2014 19:28

Gezi Parkı olayları sırasında başına aldığı gaz kapsülü sonucu komaya giren ve 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Bildirici'nin isteği üzerine, olayın meydana geldiği sokağın başında bulunan TOMA'dan çekilen görüntüler Ulusal Kriminal Büro'ya inceletildi. Elde edilen görüntülerle ilgili ikinci bilirkişi raporu da savcılığa ulaştı.

Yüksel Koç’un Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre,  Berkin Elvan'ın vurulduğu anın 6 saat sonrasına ait görüntüleri inceleyen Ulusal Kriminal Büro'nun hazırladığı 155 sayfalık rapor, bugün soruşturma dosyasına konuldu. Raporda, 35 dakikalık görüntülere ilişkin bilgilere yer verildi.

 

İlk rapor daha önce gelmişti

 

Aynı görüntülerle ilgili ilk rapor, daha önce soruşturma dosyasına konulmuştu. Bilirkişi sıfatıyla görüntüleri inceleyen İlhan Koç, hazırladığı raporda, görüntülerin TOMA'nın ön ve arkadan çekilmiş kamera görüntüleri olduğunu belirtmişti. Koç, TOMA'nın önünde bulunan eylemci gruba biber gazı sıkarak müdahale eden çevik kuvvet polislerinin fotoğraflarını bir rapor halinde soruşturma dosyasına koymuştu.

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