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23 Nisan kutlamasında Berkin Elvan protestosu yapan çocuğa işkence iddiası

Halkın Hukuk Bürosu 23 Nisan kutlamasında Berkin Elvan protestosu yapan çocuklardan birinin fotoğrafını yayınladı

26 Nisan 2014 02:36

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sırasında, Berkin Elvan protestosu yaptıkları için gözaltına alınan 4 çocuk birini gösteren bir fotoğraf yayınlandı. Fotoğrafta çocuğun yüzünde işkence izleri görülüyor.  

Halkın Hukuk Bürosu'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta İstanbul Valisi Avni Mutlu konuşurken “Berkin Elvan ölümsüzdür” sloganı atan çocuklardan biri görülüyor.

Halkın Hukuk Bürosu sosyal medyada fotoğrafı şu cümlelerle paylaştı:

"Berkin'in katillerinin bulunması için eylem yapan Berkin'in arkadaşlarına işkence yaptılar."

İşte o fotoğraf:

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