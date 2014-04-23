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23 Nisan töreninde 'Berkin Elvan ölümsüzdür' sloganı atan 3 çocuk gözaltında!

İstanbul'da Vali Mutlu'nun katıldığı 23 Nisan etkinliğinde "Berkin Elvan Ölümsüzdür" pankart açan ve slogan atan 3 çocuk gözaltına alındı

23 Nisan 2014 15:24

İstanbul'da Eyüp Feshane'de gerçekleştirilen resmi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde "Berkin Elvan Ölümsüzdür" pankartı açan ve slogan atan 3 çocuk gözaltına alındı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, öğrencilere ödül vermek için sahneye çıktığı sırada slogan atıp pankart açan biri erkek biri kız iki çocuk polis tarafından gözaltına alındı. Yaka paça götürülen 2 çocuk Feshane'de kapalı alana alındı. Polis kapıları kapatarak gazetecilerin görüntü almasını engelledi.

 

Polis kameramanlara saldırdı

 

2 çocuğun gözaltına alınmasının ardından tören devam ederken 1 çocuk daha slogan atmaya başladı. 3'üncü çocuk da gözaltına alınırken olayı görüntülemeye çalışan kameramanlar bir sivil polisin saldırısına uğradı. Gözaltına alınan 3 çocuğu götürmeye çalışan polislerden biri yere düştü. Yere düşmesinin ardından ayağa kalkan polis olayı görüntüleyen kameramanlara saldırdı.

 

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